Kendall Jenner, Klaudia Halejcio, Maffashion noszą torby z futrzanymi pomponami

1 z 7

Najbardziej pożądanym dodatkiem tej jesieni jest… futrzany pompon noszony przy torebce. Takie gadżety dostrzegliśmy już przy torebkach Kendall Jenner i Klaudii Halejcio. Na otwarciu domu handlowego Modo w Warszawie aż dwa pompony miała blogerka Maffasion. Miała na sobie bluzkę i kamizelkę z Zary, czarne kozaki Mohito. A stylowym dopełnieniem całości były… kolorowe pompony właśnie! Naszym zdaniem takie puszyste gadżety to świetny sposób by nadać drugie życie trochę już opatrzonej torebce. A wy co sądzicie o pomponach z futra? Hit czy kit?

Zobaczcie też: Uwaga, te torebki poprawiają humor. Edyta Górniak już taką ma. Znaleźliśmy dla was podobne!