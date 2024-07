Czerwone szpilki to element stroju, który z pewnością skupi na sobie uwagę wszystkich. Nadadzą one wyjątkowego charakteru wyjściowej stylizacji, a także pomogą przełamać rutynę codziennego ubioru.

Z jakimi kolorami najbezpieczniej jest łączyć czerwone szpilki

Najbezpieczniej jest nosić czerwone szpilki do ubrań w kolorach takich, jak czerń, biel, granat, szary oraz kremowy. Czerwieni szpilek nie powinna przyćmiewać żadna inna intensywna barwa. Dlatego najlepiej jest dobierać do nich ubrania w przygaszonych odcieniach. Jeśli nie boisz się odważniejszych połączeń, możesz wypróbować zestawienie czerwonych szpilek z pomarańczową sukienką, spodniami lub sukienką w kolorze brudnego fioletu lub butelkowej zieleni. Połączenia tego typu są o tyle ryzykowne, że wymagają doskonałego wyczucia koloru.

Czerwone szpilki na większe okazje

Jeśli chcesz założyć szpilki na wieczorne wyjście, dobierz do nich sukienkę w stonowanym kolorze, np. grafitową. Możesz na tę okazję pomalować usta czerwoną szminką. Jeśli w czerwonych szpilkach wybierasz się na ważne spotkanie, postaw na granat i biel, np. granatowe spodnie i biała bluzka koszulowa.

Czerwone szpilki na co dzień

Czerwone szpilki pozwalają urozmaicić i ożywić codzienny strój. Możesz nosić je np. do dżinsów-rurek albo boyfriendów oraz do skórzanych spodni. Interesującym połączeniem będą czerwone szpilki, skórzane spodnie i koronkowa, kremowa bluzka. Czerwone szpilki możesz też założyć do kombinezonu w kolorze granatowym, szarym lub beżowym.

Jak nie nosić czerwonych szpilek?

Unikaj łączenia innych czerwonych elementów z czerwonymi szpilkami. Zasada, że buty i torebka muszą mieć ten sam kolor, już dawno odeszła do lamusa.

Staraj się też, żeby pozostałe elementy stroju nie były zbyt wyzywające. Zrezygnuj z krótkich sukienek i spódnic, poszarpanych szortów i topów z dużym dekoltem.