Marianna Schreiber słynie z wielu kontrowersji, jednak trzeba przyznać, że los ją doświadczył. Rozstanie z mężem wywołało u niej traumę i jak sama mówi- jest to jej największa porażka życiowa. Nieoczekiwanie, podczas wywiadu dla Party.pl postanowiła dać radę Julii Żugaj, która niedawno została singielką. Dodatkowo, zawodniczka freak fightów wyjawiła co sądzi o gwiazdach w "Tańcu z Gwiazdami". Musicie to zobaczyć!

Schreiber szczerze o uczestnikach "Tańca z Gwiazdami" i rozstaniu Julii Żugaj z narzeczonym

Marianna Schreiber bierze udział w walkach freak fightowych, a czy widziałaby się w jakimś programie telewizyjnym? W rozmowie z naszą reporterką wyjawiła, czy wzięłaby udział w "Tańcu z Gwiazdami", a teraz powiedziała, co sądzi o uczestnikach tanecznego show. Takich słów Marianny Schreiber nikt nie mógł przewidzieć.

Takie cukierkowe rzeczy...pewnie w trzecim odcinku bym musiała powiedzieć, że mam już dość. Nie było tego, żeby jakaś celebrytka zrezygnowała, bo robią to dla pieniędzy. Kto, zrezygnuje jak ma dzięki temu popularność i pieniądze. Oni będą się zabijać o to! - wyjawiła Marianna.

Dodatkowo, Marianna Schreiber odniosła się do rozstania Julii Żugaj z narzeczonym.

Jest mi bardzo przykro, że spotkał ją taki zawód, że się rozstała i życzę jej dużo siły i spokoju wewnętrznego. Wiem, że to jest bardzo trudne - mówiła Marianna.

W kolejnych słowach Marianna Schreiber wyznała naszej reporterce, co uznaje za swoją największą porażkę, a co za sukces. Obejrzyjcie cały materiał wideo, aby dowiedzieć się więcej!

