Katarzyna Cichopek prezentuje wnętrza nowego domu. Tym razem aktorka postawiła na styl boho!

Julia Wieniawa latem uwielbia nosić sukienki. Aktorka ceni klasyczną elegancję, ale w ostatnim czasie pokochała styl boho. Okazuje się, że uwielbia go nie tylko jeśli chodzi o stylizację, ale również wystrój wnętrz. Nowe mieszkanie gwiazdy będzie urządzone w tzw. "Bali style". Teraz Julia Wieniawa zaprezentowała się w letniej stylizacji z sukienką w stylu hippie. Okazuje się, że ten sam model pokochała też Katarzyna Zielińska, co napisała w komentarzu pod zdjęciem koleżanki z serialu "Zawsze warto": Uwielbiam tę sukienkę. Mam w wersji błękitnej💙☄️💗 Wiemy, jaka to marka i cena. Teraz kupicie ją na letniej wyprzedaży! Julia Wieniawa i Katarzyna Zielińska w letnich sukienkach marki Just Paul! Letnia sukienka w jasnej kolorystyce, którą wybrała Julia Wieniawa to model Hippie Dress od marki Just Paul i w pierwszej cenie kosztował 450 zł. Obecnie jest na wyprzedaży i kosztuje 315 zł. Ten model jest dostępny w różnych wersjach kolorystycznych. Katarzyna Zielińska wybrała błękitno-różową wersję, która na letniej wyprzedaży kosztuje 280 zł. Internautki są zachwycone sukienką i piszą: Piękna stylizacja ❤️😍💎 Boska sukienka Bardzo ci ładnie w takich delikatnych stylizacjach❤️ Sami spójrzcie stylizacje obu gwiazd w sukience boho! Prawda, że wyglądają obłędnie? Zobacz także : Julia Wieniawa urządza swoje trzecie mieszkanie za 2 miliony złotych! Bez tego elementu nie wyobraża sobie nowego lokum Julia Wieniawa i Katarzyna Zielińska na lato wybrały sukienkę w stylu boho od marki Just Paul. Młoda gwiazda do sukienki boho wybrała stylowe i drogie dodatki w postaci torebki od Tory Burch, klapek na obcasie marki Cult Gaia oraz okularów Bottega Veneta. Całość wygląda doskonale! ...