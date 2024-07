Modne okulary wyglądają dobrze tylko wtedy, kiedy są odpowiednio dobrane do kształtu twarzy. Kocie mocno podnoszą kąciki oczu, awiatorki łagodzą ostre rysy twarzy, a lenonki zmniejszają optycznie szerokość brody.

Modne oprawki: kocie, nerdy, awiatorki i lenonki

Wśród modnych modeli okularów królują nieśmiertelne lenonki, popularne niegdyś w subkulturze hipisów. Mają małe okrągłe szkła i mocno uwypuklony mostek. Bardzo stylowe są też awiatorki czyli pilotki, które nosił Paul McCartney. Ich cechą charakterystyczną są oprawki proste na górze i zwężające się ku dołowi. Rekordy popularności biją także duże okulary z grubymi plastikowymi oprawkami – atrybuty szkolnego nerda – i ich modyfikacje, zwłaszcza kocie okulary w stylu retro, które wyraźnie podnoszą kąciki oczu.

Dobieranie okularów do twarzy

Aby dobrze wyglądać w okularach, przed wyborem oprawek warto się upewnić, czy pasują one do kształtu twarzy. To bardzo ważne, ponieważ źle dobrane okulary mogą uwypuklić mankamenty urody, a dobrze dopasowane – nadać rysom wyrazu.

1. Twarz okrągła:

Jak rozpoznać okrągłą twarz?

Szerokość twarzy jest równa jej wysokości, a łuk policzkowy jest wyraźnie zaokrąglony.

Jakie okulary pasują do okrągłej twarzy?

Do twarzy okrągłej pasują kanciaste, prostokątne oprawki, które mogą optycznie wydłużyć i wyszczuplić jej zarys. Niewskazane są okrągłe, z widocznym mostkiem.

2. Twarz owalna:

Jak rozpoznać owalną twarz?

Twarz ma kształt jajka, pionowej elipsy lub spłaszczonego okręgu.

Jakie okulary pasują do owalnej twarzy?

Do twarzy owalnej najłatwiej dobrać oprawki. Nie ma tu w zasadzie żadnych ograniczeń, można sobie pozwolić zarówno na awiatorki, jak i na lenonki. Ładnie będą wyglądać także okulary prostokątne. Jedyne, na co trzeba uważać, to szerokość okularów – powinna odpowiadać szerokości twarzy na wysokości kości policzkowych.

3. Twarz kwadratowa:

Jak rozpoznać kwadratową twarz?

Szerokość twarzy jest równa jej wysokości, łuk policzkowy jest spłaszczony, a żuchwa ma wyraźnie zaznaczone kości.

Jakie okulary pasują do kwadratowej twarzy?

Do twarzy kwadratowej pasują okulary okrągłe, owalne i awiatorki. Oprawki o takim kształcie wydłużają i łagodzą ostre rysy.

4. Twarz w kształcie serca:

Jak rozpoznać twarz w kształcie serca?

Najszerszym elementem twarzy jest czoło, a jej owal wyraźnie zwęża się aż do brody.

Jakie okulary pasują do twarzy w kształcie serca?

Do twarzy w kształcie serca pasują okrągłe i lekko zaokrąglone prostokątne oprawki (migdały). Sprawdzają się zwłaszcza okulary szersze na górze niż na dole, np. kocie okulary. Optycznie zmniejszają one szerokość skroni i obniżają poziom oczu.

5. Twarz w kształcie gruszki:

Jak rozpoznać twarz w kształcie gruszki?

Twarz w kształcie gruszki ma wąskie czoło i rozszerza się ku dołowi.

Jakie okulary pasują do twarzy w kształcie gruszki?

Do twarzy w kształcie gruszki najbardziej pasują awiatorki, lenonki i kocie okulary. Minimalizują one szerokość brody i podnoszą wysoko oczy.