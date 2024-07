Damskie buty sportowe powinny być dobrane do uprawianej dyscypliny sportu. Jednak jeśli buty sportowe stanowią tylko element stylizacji, nie służą faktycznie do ćwiczeń, można w większym stopniu kierować się przy ich wyborze modą.

Dla niektórych kobiet modny wygląd jest kwestią priorytetową, dlatego też mają w garderobach piękne, ale czasem niewygodne buty. Kształt buta bywa ważniejszy niż jego funkcjonalność. Czym warto kierować się, wybierając sportowe obuwie?

Wygodne buty sportowe

Podczas zakupów obuwia sportowego należy kierować się wygodą noszenia. Buty powinny umożliwiać swobodne poruszanie palcami. Nie należy wybierać za dużego ani zbyt małego obuwia. Nieodpowiednio dopasowane buty spowodują, że stopy będą się w nich męczyć. Kupując buty sportowe, należy zwrócić uwagę na to, czy dana para jest odpowiednio dopasowana do stopy. Nie ma butów odpowiednich dla każdego typu stóp. Wynika to z indywidualnych cech budowy stopy. Ciężar ciała może rozkładać się na stopie równomiernie, bądź przeważać na zewnętrzną albo wewnętrzną część stopy.

Buty a typ aktywności

Obuwie sportowe powinno być odpowiednio dopasowane do typu wykonywanej aktywności. Jeśli buty, które są przeznaczone do biegania, będą wykorzystywane do gry na hali, szybko ulegną zniszczeniu. Zły dobór butów do ich przeznaczenia może skutkować urazami. Buty szyte są tak, by dopasowywały się do ruchów wykonywanych w trakcie danej aktywności fizycznej. W związku z tym na przykład do gry w piłkę nożną na boisku należy wybierać buty sportowe zwane korkami. Nie zaleca się uprawiania tej dyscypliny w butach do biegania czy halówkach, nawet jeśli ta aktywność ma charakter hobbystyczny.

Buty do biegania należy wybrać, gdy aktywność fizyczna polega na bieganiu i chodzeniu. Są one zaprojektowane tak, by wspierać ruch stóp w zakresie pięta-palce. Można wybierać spośród wielu modeli dopasowanych do różnych typów stóp i z trwałych materiałów.

Uniwersalne buty sportowe powinny wybierać osoby, których trening jest zróżnicowany i obejmuje aerobik, kickboxing i trening siłowy.

Modne obuwie sportowe

Buty sportowe powinny być przede wszystkim wygodne, ale mogą być również modne. Można wybierać spośród modeli o różnych kształtach i w różnych wariantach kolorystycznych. Projektanci kreują trend na neony. Zarówno w przypadku odzieży sportowej, jak i obuwia tego typu króluje intensywny róż, pomarańcz czy żółć w zestawieniu z szarością i czernią. Różnorodność kolorów powoduje, że obuwie sportowe zakładane jest nie tylko do sportowych stylizacji, ale też do eleganckich sukienek i spódnic.

Buty sportowe mogą mieć też nietypową formę. Można zdecydować się na model łączący buty sportowe z butami na obcasie. Ma on wysoką cholewkę, która stabilizuje kostkę, i wysoki koturn, który podwyższa się od palców w stronę pięt. Koturn zapewnia stabilizację i pewność w czasie chodzenia.

Dla kobiet, które preferują styl rockowy, producenci przygotowali buty sportowe z motywem ćwieków. Na rynku obuwniczym można też spotkać buty z wężowym wzorem albo błyszczącymi elementami.