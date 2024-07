Przed wyborem obuwia sportowego, należy określić typ stopy. Wyróżnia się stopy: supinującą, neutralną i pronującą. Dobrze dopasowane buty zapobiegają występowaniu kontuzji i powodują, że trening jest bardziej efektywny.

Wykonywanie ćwiczeń w nieodpowiednich butach może zakończyć się bólem lub kontuzją. Może to doprowadzić między innymi do wczesnego artretyzmu, a więc do stanów zapalnych stawów.

Aby określić typ stopy, trzeba obejrzeć podeszwy starych butów. O największym nacisku w czasie chodzenia świadczy miejsce, gdzie podeszwa jest mocniej przetarta.

Buty dla stopy neutralnej

Jeżeli podeszwy starych butów są równomiernie przetarte, oznacza to, że ciężar ciała rozkłada się na stopie z jednakowym nasileniem. To cecha stopy neutralnej. Osoby z taką stopą mogą wybrać buty neutralne, ale o stabilnej podeszwie.

Kobiety, które posiadają ten typ stopy, mogą też kupić buty sportowe, które dają im największy komfort w czasie chodzenia.

Obuwie dla stopy supinującej

Obuwie osoby ze stopą supinującą ma przetartą górną zewnętrzną część podeszwy. Cechą charakterystyczną tego typu stopy jest wysokie sklepienie. Osoby z takim typem stopy powinny wybierać buty z miękką środkową częścią podeszwy. Wskazówką podczas poszukiwań odpowiedniego obuwia będzie kształt butów – należy wybrać parę z podeszwami wciętymi do środka. Należy też zwrócić uwagę na to, czy podeszwy są grube.

Buty a stopa pronująca

Gdy ciężar ciała przeniesiony jest na wewnętrzną część stopy, można zaobserwować przetarcie wewnętrznej krawędzi podeszwy buta. Jest to cecha pozwalające na zidentyfikowanie stopy pronującej. Zazwyczaj jest to również oznaka płaskostopia.

Buty dla pań o stopie pronującej powinny być dosyć sztywne, ponieważ wymaga ona dodatkowej amortyzacji. Należy zatem zwrócić uwagę, czy podeszwa jest elastyczna wyłącznie w okolicy palców.

Dodatkowe wskazówki

W czasie zakupów obuwia sportowego należy pamiętać o trzech kwestiach. Po pierwsze, buty powinny być dopasowane do stopy kupującego i wygodne od pierwszego momentu ich założenia. Nie mogą być ciasne, co znaczy, że palce powinny mieć swobodę ruchu, natomiast pięta powinna pozostać nieruchoma, nie może wysuwać się z buta w czasie chodzenia. Po drugie, warto mierzyć buty sportowe na grube skarpetki, które będą używane w czasie aktywności fizycznej. Po trzecie, zakupy warto robić wieczorem lub po południu, gdy stopy po całym dniu chodzenia są nabrzmiałe podobnie jak w czasie treningu.

