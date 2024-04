Agnieszka Woźniak-Starak wysiadła z drogiego Porsche i wybrała się na krótką sesję zdjęciową do zaprzyjaźnionego projektanta. Dziennikarka często wybiera stylizacje od Łukasza Jemioła i teraz zaprezentowała się w kilku wiosennych zestawach przed atelier projektanta. Wszystkiemu przyglądali się paparazzi. Nie uwierzycie, jak zachowała się Agnieszka Woźniak-Starak, kiedy dostrzegła fotoreporterów! Zwróćcie też uwagę na buty dziennikarki. Znów zaskoczyła.

Agnieszka Woźniak-Starak wybrała się na sesję zdjęciową dla Łukasza Jemioła

Agnieszka Woźniak-Starak nie bez powodu uchodzi za jedną z najlepiej ubranych gwiazd i jej zestawy są inspiracją dla wielu kobiet. Prowadząca "Mam talent" nie ukrywa też, że lubi nosić charakterystyczne obuwie, które przyciąga wzrok. Tak było tym razem! Agnieszka Woźniak-Starak w jeansach i obszernej koszulce wybrała się do butiku Łukasza Jemioła. Dziennikarka codzienny look szybko zamieniła na eleganckie, wiosenne zestawy i wzięła udział w krótkiej sesji zdjęciowej, podczas której zaprezentowała najnowsze projekty Łukasza Jemioła. Po sesji Agnieszka Woźniak-Starak w wygodniejszej stylizacji udała się do swojego czerwonego, sportowego auta. Wygląda na to, że dziennikarka elektryczną Teslę zamieniła na szybkie Porsche za 600 tys. zł. Zobaczcie zdjęcia!

