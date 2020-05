Oto najmodniejsze krótkie fryzury damskie na lato 2020! W nich zakochały się gwiazdy!

Od poniedziałku 18 maja znów otwarte są salony fryzjerskie! Po długiej przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa, w końcu będziemy mogli odświeżyć swój kolor i zmienić fryzurę. Lato zbliża się wielkimi krokami, a co za tym idzie poszukujemy trendów na nadchodzące wakacje. Dziś przygotowaliśmy zestawienie dla Pań, które gustują w krótkich fryzurach jak również dla tych, które chcą zdecydować się na odważne ścięcie! W tym roku to właśnie krótkie włosy będą rządzić, dlatego warto przemyśleć decyzję o zmianie. Zobaczcie najmodniejsze krótkie fryzury na lato 2020! To właśnie w nich zakochały się gwiazdy!

Zobacz także: Fryzury lato 2020. Oto bronde! Poznajcie najmodniejszy kolor na wakacje 2020! Ideał dla długich włosów

Najmodniejsze krótkie fryzury 2020. W nich gustują gwiazdy!

1. Fryzura na pazia

Fryzura na pazia to zdecydowanie propozycja dla bardziej odważnych pań. Takie włosy są jednak bardzo wygodne, a przede wszystkim będą trendować w najbliższych miesiącach. Jest to cięcie dość radykalne, na wysokości linii brody, które świetnie podkreśli nasze policzki. Paź świetnie sprawdzi się u kobiet, które mają delikatne rysy i szczupłą twarz. Do takiej fryzury świetnie pasuje też grzywka. Jedną z gwiazd, która od lat wiernie ścina włosy właśnie w taki sposób jest Małgorzata Kożuchowska.

ONS.pl

2. Klasyczny bob

Ta fryzura jest ponadczasowa i chyba nigdy nie wyjdzie z trendów! Klasyczny bob również latem i w nadchodzących miesiącach 2020 roku będzie jak najbardziej hot! Tę fryzurę pokochały polskie gwiazdy, między innymi Magda Mołek, Anja Rubik, Klaudia Halejcio czy Lara Gessler. Jeśli zatem nie przepadasz za codziennym układaniem włosów, to ta propozycja jest dla Ciebie idealna, bowiem ta fryzura zawsze wygląda perfekcyjnie nawet bez ingerencji sprzętów fryzjerskich!

Instagram

3. Undercut

Jeszcze niedawno ta fryzura cieszyła się popularnością głównie wśród mężczyzn, jednak teraz coraz częściej decydują się na nią także kobiety! W najbliższych miesiącach na pewno zobaczycie ją u wielu pań. To ścięcie należy jednak do bardzo odważnych, bowiem jest to fryzura, w której podgolone boki kontrastują z górną warstwą włosów od krótkiej do średniej długości. Wielką fanką takiego ścięcia była przez kilka sezonów np.: Rihanna.

East News

4. Pixie cut z grzywką

Stylowe, wygodne i nowoczesne - właśnie to można powiedzieć o jednym z najmodniejszych cięć tego sezonu, czyli piexie cut! Jest to krótka fryzura z wyraźnie dłuższą grzywką, zazwyczaj poprowadzoną na bok. Takiej fryzurze od lat wierna jest polska wokalistka Paulla.

East News

5. Bob z grzywką

Nasze zestawienie zamyka piękny bob z grzywką, któremu od lat jest wierna między innymi Taylor Swift! W tym sezonie warto dodatkowo postawić na piękne fale, które w nadchodzące wakacje będą absolutnie hot. Jeżeli nie wyobrażacie sobie siebie bez grzywki, to ta propozycja na pewno zwróci Waszą uwagę!

East News

6. "Nastroszone" włosy

Krótkie cięcie w połączeniu z "nastroszoną" stylizacją, to absolutny hit nadchodzącego lata! Taka fryzura doda każdej kobiecie rockowego zacięcia. Każda pewna siebie i odważna kobieta powinna rozważyć takie ścięcie i stylizację swoich włosów, tak jak Katarzyna Zielińska! Także dziewczyny - w tym sezonie stroszymy nasze włosy! :)

East News

Koniecznie dajcie znać, która propozycja spodobała Wam się najbardziej! Najbliższe miesiące będą zdecydowanie należały do krótkich fryzur, dlatego warto rozważyć metamorfozę.