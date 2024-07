1 z 12

A jednak! Kiedy dwa lata temu Michał Witkowski zaczął się pojawiać na ściankach, wszyscy obstawiali, że to przygotowania do nowej książki, która ma pokazać świat showbiznesu. Pisarz nie komentował tego, za to zadziwiał coraz oryginalniejszymi stylizacjami. I kiedy wszyscy już zaczęli wierzyć, że Michał Witkowski naprawdę pokochał życie w blasku fleszy, pisarz właśnie poinformował na swoim blogu, że jego showbiznesowa kariera na ściankach miała jeden cel. Właśnie w ten sposób inspirował się do nowej powieści:

A więc tak, kochani. Wszyscy, którzy podejrzewali, że zabawa z showbiznesem to jakiś artystyczny happening, który ma “przydać się do prozy”, na pewno się ucieszą z tego, że właśnie tak było. Całe dwa lata happeningu i obserwacji do powieści o showbiznesie, która wyjdzie naprawdę niebawem! Mam nadzieję, że z zapartym tchem będziecie na nią czekali do okresu przedgwiazdkowego, a potem z zapartym tchem czytali - napisał na swoim blogu.

Celebryta zdradził również, co znajdziemy w jego nowym dziele:

Pojawią się tam absolutnie wszyscy, od Misia Figurskiego przez wszystkie nasze piękne i znerwicowane damy aż po znane w branży specjalistki od PR i agentki. Ale raczej będzie to wielki babiniec. Babiniec, piekło kobiet w Babilonie zwanym Warszawą. Kobiet, które same stworzyły piekło, w którym mieszkają, kobiet, które się nawzajem obgadują w wywiadach dla portali…

Szykuje się kolejny skandal w show-biznesie? Tymczasem zobaczcie najodważniejsze stylizacje Witkowskiego z ostatnich dwóch lat. Jest na co popatrzeć...