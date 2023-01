Tegoroczny "Top of The Top Sopot Festival" zdecydowanie należy do Michała Szpaka! Najpierw artysta zgarnął prestiżową nagrodę Bursztynowego Słowika, a teraz dał występ, który z pewnością zapadnie w pamięci widzów na długo. Wokalista razem z orkiestrą i chórem wykonał wielki hit zespołu Queen, "Bohemian Rhapsody" i totalnie oczarował zgromadzoną w Operze Leśnej publiczność. Zobaczcie zdjęcia z występu piosenkarza! "Top of The Top Sopot Festival": Brawurowy występ Michała Szpaka "Top of The Top Sopot Festival 2022" obfituje w wiele emocji. W ostatnich dniach w Operze Leśnej wystąpiło wielu znanych polskich artystów, m.in. Natasza Urbańska, która świętowała swoje 45. urodziny , Margaret, Kayah, Ralph Kamiński, czy Michał Szpak, który wygrał prestiżową nagrodę - Bursztynowego Słowika . Dziś widzowie ponownie mogli zobaczyć i usłyszeć Michała Szpaka, jednak tym razem artysta wykonał utwór z repertuaru zespołu Queen. Zobacz także: "Top of The Top Sopot Festival": Margaret odpowiada na krytykę jej występu! "Mi się bardzo podobało" Michał Szpak wystąpił w towarzystwie orkiestry i chóru, dzięki czemu jego wykonanie utworu "Bohemian Rhapsody" było jeszcze bardziej magiczne. Tylko on mógł zmierzyć się z tak trudną piosenką i zrobić to tak perfekcyjnie! Jego wykonanie zachwyciło zgromadzoną w Sopocie publiczność - Michał Szpak otrzymał owacje na stojąco! Zobacz także: Top of the Top Sopot Festiwal: Ralph Kamiński zadrwił z Mandaryny podczas wywiadu! Michał Szpak zwrócił uwagę widzów również swoją stylizacją. Wokalista zdecydował się na srebrną bluzę z długim rękawem i kapturem, którą założył na czarny top z siateczki, a do tego dobrał czarne spodnie oraz oryginalne, duże buty na wysokim obcasie. Zobaczcie...