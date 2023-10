Michał Szpak od lat znany jest ze swojego charakterystycznego stylu. Muzyk uwielbia androgyniczne elementy garderoby i chętnie podkreśla stylizacjami swoją osobowość. Robi to nie tylko na scenie, ale również na co dzień. Teraz paparazzi przyłapali go w ciekawym looku w jednej z warszawskich restauracji.

Odważna stylizacja Michała Szpaka

Bez wątpienia Michał Szpak lubi zwracać na siebie uwagę nieoczywistym wyglądem. Jest jednym z nielicznych polskich artystów, którzy uwielbiają bawić się modą i nie boją się eksperymentować ze swoim wizerunkiem. Ponadto wierzy, że moda jest formą sztuki i środkiem do wyrażenia prawdziwego "ja", swojej indywidualności oraz artystycznej wizji.

= Ciuchy, które na sobie noszę to część mojej osobowości. Niektórzy nazywają mnie przebierańcem, ale to nie są przebieranki. Wszystko jest od początku do końca przemyślaną kreacją artystyczną, nie tylko na scenę, ale też na ulicę. Strojem wyrażam siebie i swoje emocje - mówił w rozmowie z "Super Expressem".

Wiadomo, że jego wizerunek jest spójny z nietuzinkową i "idącą pod wiatr" osobowością. Z tego powodu nawet przerysowane i przebojowe stylizacje wokalisty wyglądają autentycznie. Teraz udowodnił to po raz kolejny podczas odwiedzin w pewnym lokalu.

W środę 12 lipca Michał Szpak został przyłapany przez paparazzi w restauracji. Po raz kolejny zaprezentował wówczas, że według niego "ubranie nie ma płci". Miał na sobie przezroczystą czarną koszulę z organzy, która odkrywała jego klatkę piersiową. Do tego założył charakterystyczne botki Maison Margiela, a także skórzane spodnie. Trzeba przyznać, że artysta często sięga po elementy typowe dla mody lat 70., a dzwony idealnie wpisują się w jego sceniczny wizerunek.

Uwagę fotoreporterów przykuł także jego makijaż oraz liczna biżuteria i niezwykle długie paznokcie. W końcu wokalista od lat podkreśla, że to właśnie one są jednym z podstawowych elementów budowania jego charakterystycznego wizerunku scenicznego.

