Michał Probierz to trener reprezentacji Polski w piłce nożnej. Po ostatnim meczu, gdzie pomimo przegranej 2:1 dla Holandii Polska zagrała na bardzo wysokim poziomie, Probierz zyskał duże uznanie fanów. Jednak nie tylko dobra gra naszej kadry zwróciła uwagę na selekcjonera drużyny Polski. Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem fani zwrócili uwagę na ubiór 51-latka.

Michał Probierz na meczu z Holandią postawił na elegancki look, który różnił się od tego, jaki pokazywali poprzedni trenerzy podczas Euro. Nic dziwnego, że wyszło genialnie, gdyż za stylizację selekcjonera drużyny Polski w piłce nożnej odpowiedzialny jest ekspert mody męskiej Michał Kędziora.

Ten garnitur był bardzo prostym narzędziem do wyróżnienia się na tle innych trenerów, którzy w ostatnich latach preferują styl mniej elegancki i to okazało się skuteczne. Wszyscy to dostrzegli.

- dodał Kędziora.