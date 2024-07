Jedynie Agata Duda ubrała się zgodnie z protokołem dyplomatycznym. Miała na sobie różowy zestaw z marynarką i spódnicą. Stylizacje Pierwszych Dam oceniła Dorota Wróblewska na swoim profilu na Facebooku.

- Nie można porównywać tych kreacji, bo każda z Pań jest inna pod względem urody i temperamentu. Pierwsza Dama Polski w klasycznej garsonce w kolorze fuksji prezentuje się bardzo dobrze. Wyrazisty kolor zwraca uwagę i idealnie leży na zgrabnej sylwetce. Klasycznie i bezpiecznie. Jeżeli chodzi o sukienkę Pierwszej Damy USA to jest oryginalna i zwraca uwagę. Moim zdaniem powinna zakrywać ramiona. Ponieważ obie Panie przed oficjalnym wystąpieniem spotkały się z dziećmi, to można potraktować to jako kompromis. Dół dla dzieci, a góra na oficjalne wystąpienie Donalda Trumpa. Reasumując - elegancja jest do nabycia za pomocą pieniędzy, wykształcenia, pracowitości i inteligencji. Jednak najbardziej ZYSKUJE jak eksponowana jest w sposób całkiem naturalny. Mimo dużego stresu, obie Panie prezentowały się dobrze i zdały egzamin elegancji - napisała organizatorka pokazów mody.