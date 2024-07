2 z 8

Moja córka Ivanka Trump została niesprawiedliwie potraktowana przez Nordstorm. Ona jest wspaniałą osobą, zawsze popychającą mnie w dobrą stronę. To straszne - napisał Donald Trump na swoim oficjalnym profilu.

Ivanka Trump jest ulubienicą swojego ojca. To właśnie ona doradza Donaldowi Trumpowi w wielu kwestiach. Ponadto wzbudza ogromną sympatię Amerykanów i nie tylko. Piękna blondynka, przystojnym mężem, trojgiem dzieci oraz dobrze prosperującym biznesem to dla wielu ideał. Jak potoczą się dalsze losy jej modowego biznesu? Zobacz, co sprzedaje Ivanka Trump i czy ceny jej produktów są wygórowane.