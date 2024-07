Fala krytyki na Ivankę Trump! A wszystko przez zdjęcie, które córka Donalda Trumpa zamieściła na Facebooku, wybierając się z mężem na randkę. Ivanka pozuje na nim w olśniewającej, srebrnej sukni. Jednak to nie jej kreacja wywołała takie zamieszanie. Przynajmniej nie tylko ona. Internauci zarzucili córce prezydenta USA, że zamieściła zdjęcie z wieczornego wyjścia w czasie, kiedy jej ojciec podpisał właśnie zakaz wjazdu do Stanów Zjednoczonych obywateli kilku państw muzułmańskich. W sieci zawrzało!

Piękna sukienka. A tu masz video z pięcioletnim chłopcem zatrzymanym na lotnisku na wiele godzin przez twojego ojca - to tylko jeden z komentarzy na profilu Ivanki Trump.

Padaj również mocniejsze słowa.

Co do diabła, Twój ojciec robi z tym krajem?

Niektórzy internauci byli bardziej bezlitośni. Porównali suknię Ivanki Trump do... koca termicznego i zestawili jej zdjęcie ze zdjęciem dziewczynki z obozu dla uchodźców z pytaniem "Kto nosi go lepiej"?

Who wore it better? @IvankaTrump pic.twitter.com/I5ab22nLNx

— Geoff Crawley (@VoiceOfThePhan) 29 stycznia 2017