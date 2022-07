Mimika twarzy Melanii Trump z piątkowego zaprzysiężenia Donalda Trumpa wzbudziła lawinę komentarzy. I nie chodzi tu wcale o temat stosowania przez pierwszą damę USA zabiegów medycyny estetycznej, lecz jej naturalną i dość wymowną reakcję na uwagę męża. W pewnym momencie w czasie inauguracji na Kapitolu, Donald Trump odwrócił się nagle w stronę żony, by coś jej przekazać. Melania Trump przyjęła komunikat męża z szerokim uśmiechem, lecz gdy tylko nowy prezydent Stanów Zjednoczonych się odwrócił, jej mina zmieniła się radykalnie. Na twarzy prezydentowej pojawił się grymas niezadowolenia. Nagle przestała się nawet uśmiechać Ivanka Trump, która stała za Pierwszą Damą. Zobacz też: Melania Trump jak Jackie Kennedy! Wiemy, kto zaprojektował jej strój na inaugurację! ZDJĘCIA Filmik z Melanią Trump z inauguracji Donalda Trumpa stał się hitem sieci Sytuacja została zarejestrowana przez kamery telewizyjne i trafiła do internetu. W zwolnionym tempie wyraźnie widać, jak uśmiech Melanii Trump zamienia się w minę, którą można określić jako zawstydzenie i smutek. Co Donald Trump powiedział w tym momencie do swojej żony? Nie wiadomo. Jednak jedno jest pewne, nie było to nic miłego. Filmik pojawił się internecie i natychmiast stał się hitem. Pojawiła się lawina komentarzy i plotek na temat tego, jakie obecnie panują stosunki w małżeństwie Trumpów. W czasie zaprzysiężenia dało się zauważyć, że gesty pomiędzy pierwszą damą i nowym prezydentem USA są raczej chłodne i oficjalne. Szczególnie rzucało się to w oczy, gdy para pojawiała się w towarzystwie Michelle i Baracka Obamów, którzy nie szczędzili sobie czułości. Poprzednia para prezydencka przyzwyczaiła Amerykanów do otwartego okazywania sobie uczuć, co zyskało dużą aprobatę i zaskarbiło parze prezydenckiej sympatię. Eksperci zwracają uwagę, że relacja...