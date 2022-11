Tiffany Trump wzięła ślub. Oto suknia ślubna córki Donalda Trumpa 

W tym roku Donald i Melania Trump zorganizowali swoją pierwszą halloweenową imprezę w Białym Domu . Polegała ona na witaniu przybyłych dzieciaków w umiarkowanie strasznych kostiumach oraz rozdawaniu im słodyczy. Bułka z masłem? Dla prezydenta USA niezupełnie! Więcej: „To ja jestem pierwszą damą”, mówi była żona Donalda Trumpa, Ivana. Co na to Melania Trump? Atmosfera na imprezie zrobiła się nagle wyjątkowo niezręczna w momencie kiedy jedno z dzieciaków – przebrane za memogenny, nadmuchiwany kostium tyranozaura – podeszło do państwa Trump. Po rozdaniu słodyczy grupce dzieci, Donald Trump odwrócił się w stronę dinozaura i wydarzyło się to: WATCH: President Trump and first lady Melania Trump welcome trick-or-treaters to the White House https://t.co/aTbkA9auMu — NBC News (@NBCNews) 30 października 2017 Użytkownicy Twittera natychmiast zauważyli dziwne zachowanie prezydenta USA. Donald Trump was not impressed by this child in a T-Rex costume at the White House Halloween party pic.twitter.com/nFf5a0hMtj — Press Association (@PA) 31 października 2017 Trump being scared by this dinosaur is AWESOME pic.twitter.com/qR4YO4PZ34 — Barstool News (BNN) (@BarstoolNewsN) 31 października 2017 Ale jedna z twitterowiczek chyba rozgryzła prawdziwy powód, dla którego Donald nie przywitał się z dinozaurem. He remembers all too well The Day the Dinosaurs Came https://t.co/GG9nxfULkh — Elizabeth Picciuto (@epicciuto) 30 października 2017 Więcej: Pierwsza Dama Ameryki ma swojego sobowtóra?! Internauci mają dowody, że to nie Melania ostatnio towarzyszyła mężowi Okazuje się, że tego lata przed Białym Domem zorganizowano protest przeciwko cięciom budżetowym wymierzonym w amerykańskie zaplecze socjalne –...