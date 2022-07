Ivana Trump nie była jedynie jedną z najważniejszych partnerek Donalda Trumpa. Jej życie było pełne zwrotów

„Była wspaniałą, piękną i niesamowitą kobietą, która prowadziła inspirujące życie. (...) Spoczywaj w pokoju, Ivano!”, tymi słowami były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował na swojej platformie Truth Social o śmierci 73-letniej Ivany Trump, jego pierwszej żony i matki trojga najstarszych dzieci: Donalda Jr., Ivanki i Erica. Przyczyny śmierci Ivany wciąż są badane. Wiadomo, że gosposia znalazła ją martwą w apartamencie na Manhattanie. Bizneswoman spadła ze schodów, być może wcześniej miała zawał. Jej śmierć wstrząsnęła całą Ameryką. Ludzie kochali ją i szanowali, bo była kimś więcej niż żoną znanego milionera. Miała fascynujące życie.

Cały ten blichtr

Ivana Zelníčková urodziła się w 1949 roku w czeskim miasteczku Zlin. Jej ojciec Milos Zelnícek był inżynierem elektrykiem, a matka Marie Francová (po mężu Zelníčková) – telefonistką. Ivana była uzdolnioną narciarką. Startowała w reprezentacji Czech juniorów, dzięki czemu zobaczyła trochę świata. Studiowała na Uniwersytecie Karola w Pradze. W 1972 roku została magistrem wychowania fizycznego. Przez krótki czas była żoną Alfreda Winklmayra, austriackiego instruktora narciarskiego. Później określiła ich związek jako „małżeństwo z czasów zimnej wojny”, które pozwoliło jej otrzymać austriacki paszport i wyemigrować do Kanady. Powiedziała, że nigdy nie mieszkali razem i że małżeństwo zostało „rozwiązane” w 1973 roku. W Kanadzie pracowała jako instruktorka narciarska i modelka promująca olimpiadę w Montrealu w 1976 roku.

PHOTOlink/Everett Collection/East News

Donalda Trumpa Ivana poznała w klubie w Nowym Jorku, dokąd poleciała na sesję zdjęciową. Początkujący przedsiębiorca podobno zakochał się w niej od pierwszego wejrzenia. Gdy zauważył, że Ivana i jej znajome nie mogą dostać stolika, podszedł do nich i zaoferował swoją lożę. „Mam dobre i złe wieści. Dobra wiadomość: mamy stolik. Zła jest taka, że musimy siedzieć z tym facetem”, miała powiedzieć do przyjaciółek Ivana. 29-letni wówczas Donald okazał się interesującym mężczyzną. Dopiero zaczynał karierę w branży nieruchomości na Manhattanie, był jednak błyskotliwy i pewny siebie. Wkrótce Ivana zostawiła dla niego swojego chłopaka. Niecały rok później się pobrali. Podczas gdy jej mąż bywał często nieokrzesany, pani Trump zdobywała elity Nowego Jorku urokiem i wyrafinowaniem. Otwierała drzwi do kręgów towarzyskich także Donaldowi. Szybko zaczęła odgrywać kluczową rolę w budowaniu jego imperium nieruchomości. Jednym z pierwszych dużych projektów Trumpa była przebudowa podupadającego hotelu na Manhattanie. Ivana, która wówczas starała się o licencję architektki wnętrz, zaczęła od nadzorowania hydraulików i elektryków. Wkrótce potem decydowała o „każdej poduszce, każdym stole i krześle oraz każdej mosiężnej kolumnie”, jak powiedziała „Vanity Fair” w 1988 roku. Hotel został ponownie otwarty jako Grand Hyatt, symbol materialnego nadmiaru, który stał się synonimem marki Trump. Ivana została równorzędną, choć zakulisową partnerką w biznesie męża. Kładła nacisk na luksus – to ona wybrała różowy marmur i błyszczący mosiądz Trump Tower na Piątej Alei. Potem doradziła mężowi wejście w biznes kasynowy w Atlantic City. Często opisywano ją jako osobę mającą obsesję na punkcie szczegółów i pracoholiczkę. Była wiceprezeską ds. projektowania wnętrz w firmie Trump Organization i zarządzała jedną z jej najcenniejszych nieruchomości – hotelem Plaza. Jednocześnie wychowywała troje ich dzieci. Razem z Donaldem prowadzili pełen blichtru styl życia, inwestowała swoje pieniądze.

PHOTOlink/Everett Collection/East News East NewsPHOTOlink/Everett Collection/East News

Bajeczne życie

Do szeroko komentowanego rozwodu Trumpów w 1992 roku, doprowadziła niewierność Donalda. Zdradzał żonę m.in. z młodszą od niej o 14 lat aktorką Marlą Maples. W „Raising Trump”, pamiętniku opublikowanym w 2017 roku (kiedy jej eksmąż rządził już w Białym Domu), Ivana dość obcesowo odniosła się do Marli. Napisała: „Nie twierdzę, że gdyby nie ta showgirl, Donald i ja nadal bylibyśmy razem lub że moje życie od naszego rozwodu nie było wspaniałą przygodą pełną miłości, podróży, sukcesu i śmiechu. Miałam bajeczne życie. Ale ta kobieta świadomie weszła w związek z moim mężem, ojcem trójki małych dzieci. Aktywnie uczestniczyła w poniżaniu mnie w mediach i pośrednio narażała moje dzieci na niebezpieczeństwo przez wiele miesięcy. Przeszłam przez piekło (...). Wszyscy mamy głębokie blizny z tego okresu naszego życia, częściowo z powodu jej działań”.

Po rozwodzie sąd przyznał Ivanie 14 mln dolarów, 45-pokojową rezydencję w Greenwich w stanie Connecticut, apartament w Trump Plaza na Upper East Side, dostęp do rezydencji Mar-a- -Lago na Florydzie przez miesiąc w roku, a także 650 tys. dolarów rocznie na utrzymanie trojga dzieci Trumpów. Ivana mądrze inwestowała swoje pieniądze. Kilka tygodni po rozstaniu z mężem kupiła kamienicę na Upper East Side, tuż przy Piątej Alei, w pobliżu Central Parku i udekorowała ją w swoim ostentacyjnym stylu. Wyposażyła budynek m.in. w marmurową klatkę schodową, pnącą się w górę do „białego pokoju fortepianowego” na drugim piętrze, a następnie do „lamparciego pokoju wypoczynkowego” piętro wyżej. Mimo rozstania z Donaldem Ivana wciąż zasiadała w radach nadzorczych jego firm. Jednocześnie zaczęła budować własne modowo-urodowe imperium biznesowe i tożsamość niezwiązaną ze sławnym byłym mężem. Rozwijała m.in. biznes odzieżowy i jubilerski. W oczach opinii publicznej stała się wtedy ideałem samodzielnej kobiety, która po rozwodzie bierze życie we własne ręce. Bo choć dzięki małżeństwu z Trumpem Ivana doszła do wysokich stanowisk w jego imperium nieruchomości, to dopiero rozstanie z nim uczyniło z niej celebrytkę radzącą kobietom: „Nie daj się zwariować i zdobądź wszystko!”.

PHOTOlink/Everett Collection/East News

Ivana napisała dwie powieści: „Kochać samotnie” i „Kochać raz jeszcze”, poradnik „The Best Is Yet to Come: Coping with Divorce and Enjoying Life Again” oraz wspomniany pamiętnik „Raising Trump”. Była także autorką kolumn z poradami. Często podkreślała w wywiadach, że osobiście odpowiadała na liczne listy Amerykanek, uważających ją za wzór zaradności. W swoich biznesach Ivana szła z duchem czasu – sprzedawała biżuterię, ubrania oraz produkty kosmetyczne w sieciach handlowych telewizji kablowej. Nieustająco inwestowała w nieruchomości w USA i w Europie. Została bywalczynią dziennych talk-show, chętnie pojawiała się w telewizji lub filmie, prowadziła kilka programów telewizyjnych i brała w nich udział. Charakterystyczna blond fryzura i wciąż silny czeski akcent były jej znakiem firmowym. Przez lata nazywano ją „Power Blonde” – Superblondynka.

Wielka Miłość

Ivana wychodziła za mąż jeszcze dwukrotnie. Małżeństwo z włoskim biznesmenem Riccardem Mazzucchellim, zawarte w 1995 roku, zakończyło się rozwodem dwa lata później. W 2008 roku po raz czwarty spróbowała szczęścia i poślubiła włoskiego aktora Rossana Rubicondiego, podczas ceremonii w Mar-a-Lago, w której uczestniczył również Donald Trump.

PHOTOlink/Everett Collection/East News

To małżeństwo trwało mniej niż rok. Oprócz trojga dzieci Ivana doczekała się dziesięciorga wnuków. Chociaż podczas rozprawy rozwodowej z Trumpem Ivana wyznała, że w trakcie trwania ich związku mąż ją obrażał i bywał „okrutny i nieludzki” (pisał o tym „New York Daily News” w 2016 roku), przez kolejne lata pozostawali w serdecznych relacjach. Ivana doradzała nawet byłemu mężowi podczas jego kampanii prezydenckiej. Michael Barbaro z „The New York Times”, dziennika, który przez dziesięciolecia prowadził kronikę życia Trumpów, stwierdził, że Ivana była dla Donalda najważniejszą z jego partnerek. „Ivana Trump potrafiła pokonywać trudności. I była wielką miłością życia Donalda Trumpa – skomplikowaną, zorientowaną na karierę kobietą, która rzucała mu wyzwania, co po części jest powodem, dla którego ją zostawił, bo lubi ludzi bezkrytycznych wobec niego. Ivana taka nie była”, napisał dziennikarz. Ona sama, tuż po objęciu przez Donalda fotela prezydenckiego, zasłynęła stwierdzeniem: „To ja jestem prawdziwą pierwszą damą. W końcu byłam pierwszą żoną Trumpa".

AP/Associated Press/East News

Allstar/Cinetext/Mark Liley/Mary Evans Picture Library/East News

Massimo Insabato/REX/Shutterstock/EAST NEWS

Milestone Media/EAST NEWS

Anna Maria Tinghino/Splash News/EAST NEWS

Massimo Insabato/REX/Shutterstock/EAST NEWS