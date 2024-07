1 z 11

Małgorzata Socha na 40-leciu marki Apart! To pierwsze wyjście aktorki na salony po urodzeniu dziecka! Przypominamy, że w styczniu gwiazda po raz drugi została mamą - aktorka urodziła córeczkę Basię, o czym jako pierwszy poinformował jej przyjaciel, projektant Łukasz Jemioł. Gwiazda ostatnie tygodnie spędziła w domu ze swoimi córeczkami Zosią i Basią. Teraz jednak powoli wraca do pracy, a zaczęła od imprezy marki Apart!

Na urodzinach marki Apart gwiazda pojawiła się w satynowej sukni do ziemi od Marlu, do której dobrała czarny żakiet oraz stylową torebkę puzderko. Bieliźniana sukienka to hit ostatnich miesięcy! Trzeba przyznać, że gwiazda jest w świetnej formie, a powrót do doskonałej figury nie zajął jej wiele czasu. Przypominamy, że Małgorzata Socha wróci do pracy już 10 marca - pojawi się na planie kolejnej serii serialu "Przyjaciółki". Zobaczcie zdjęcia Małgorzaty Sochy z 40-lecia marki Apart!

