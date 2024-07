1 z 8

Makijaż Pauliny Sykut

Paulina Sykut właśnie została mamą Róży! Prezenterka w ciąży promieniała. Przez całą ciążę była bardzo zadbana, świetnie wystylizowana i pomalowana. A tuż przed porodem wyglądała wprost kwitąco! Jak odtworzyć jej look? Przede wszystkim zadbać o piękną, gładką cerę. Pomoże w tym dobrze dobrany podkład i puder. Nie zaszkodzi również muśnięcie różem policzków.

O piękne spojrzenie zadba tusz do rzęs oraz cieliste cienie do powiek. Spojrzenie będzie bardziej wyraziste, lecz nie nachalne. Jeszcze tylko malinowa pomadka na usta i gotowe! Zobacz, z jakich kosmetyków skorzystać, by wyglądać jak Paulina Sykut!

