Styl boho jest połączeniem hippisowskiego luzu i niekonwencjonalnego podejścia do mody. Przypadnie on do gustu osobom, które nie boją się wyzwań i są otwarte na zmiany. Stylizacje boho powinien dopełniać makijaż: najlepiej naturalny – zapewniający dziewczęcy look. Dobrze sprawdzi się także make up w kolorach ziemi; zielonym, pomarańczowym, różowym, niebieskim czy brzoskwiniowym.

Reklama

Charakterystycznymi cechami dla stylu boho są luźne spódnice, szerokie spodnie, dżinsowe kurteczki, sukienki w kwiaty, duże torby oraz barwne dodatki. Jego nazwa wywodzi się od bohemy – środowiska artystycznego, szczególnie ceniącego sobie swobodę twórczą. Zasada ta przekłada się zarówno na styl ubierania, jak i trendy w makijażu.

Kosmetyki do makijażu twarzy: kremy BB i CC

Barwne i wyszukane połączenia kolorystyczne w stylizacjach boho wymagają użycia kosmetyków, które zapewnią naturalny wygląd. Do makijażu twarzy najlepiej zastosować kremy typu BB lub CC (te pierwsze nawilżają i wyrównują koloryt cery, natomiast drugie dodatkowo ukrywają przebarwienia i matują skórę). Ich zaletą jest ujednolicanie koloru cery i maskowanie drobnych niedoskonałości. W przeciwieństwie do większości ciężkich podkładów są one lekkie i nie tworzą efektu maski. Chcąc utrwalić makijaż, na krem BB lub CC można nałożyć puder – najlepiej sprawdzi się kosmetyk mineralny. Na końcu warto podkreślić kości policzkowe matowym bronzerem, który dopełni naturalny look.

Naturalny makijaż dzienny

Makijaż oczu w stylu boho można wykonać na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest postawienie na naturalny wygląd, w drugim zaś jest miejsce na odrobinę fantazji i kreatywności. Do dziewczęcego makijażu oczu potrzeba: beżowych i jasnobrązowych cieni, tuszu do rzęs i kosmetyku do brwi – pomady, kredki lub pudrowego produktu. Jasny cień należy nałożyć na całą powiekę, natomiast jasnobrązowy w załamaniu. Aby zakończyć makijaż wystarczy umalować brwi i wytuszować rzęsy.

Zobacz także

Kolorowy makijaż oczu

Makijaż w stylu boho to nie tylko naturalny look, ale również barwne i nietypowe zestawienia kolorystyczne. Sprawdzą się tutaj przede wszystkim kolory natury: zielenie, pomarańcze, róże, fiolety oraz ciepłe brązy. Można wprowadzić także odrobinę błysku – w postaci koloru złotego. Przy wykonywaniu takiego makijażu należy pamiętać o tym, aby dopasować go do typu urody i koloru tęczówki. Piwne lub orzechowe oczy idealnie podkreśli fiolet, błękit i zielenie, natomiast do oczu niebieskich lub szarych dobrze sprawdzi się: złoto, bordo, brąz i pomarańcz. Z kolei oczy zielone powinno się malować kolorem: czerwonym, miedzianym lub wrzosowym. Do barwnego makijażu w stylu boho, oprócz cieni do powiek potrzeba także: kosmetyku do brwi, tuszu do rzęs oraz opcjonalnie: eyelinera i czarnej kredki na linię wodną.

Sposób na piękne usta w stylu boho

Usta w makijażu boho powinny być naturalne i pozbawione wyraźnych konturów. Zamiast klasycznej czerwieni i konturówek lepiej sprawdzą się beżowe pomadki lub różowe i lekko brzoskwiniowe błyszczyki. Przy makijażu ust należy pamiętać, że podstawą są zadbane - miękkie i nawilżone wargi.

Reklama