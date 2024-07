1 z 6

Joanna Liszowska powróciła w wielkim stylu! Znana aktorka przyszła na premierę do teatru Michała Żebrowskiego "Teatr 6. piętro". Liszowska ostatni raz byla widziana na ściance podczas prezentacji wiosennej ramówki Polsatu - zaskoczyła wówczas wszystkich bardzo odważną kreacją! Pamiętacie jej czarną sukienkę mocno podkreślającą biust? Potem Liszowska rzadko pojawiała się na imprezach. Joanna na premierę do Żebrowskiego wybrała beżową koronkową sukienkę do kolan. Sukienka była na pozór skromna, ale kiedy przyjrzeliśmy się jej bliżej, okazało się, że była lekko przezroczysta! Liszowska do sukienki dobrała sandałki na wysokim obcasie. Na głowie oczywiście zakrólowała burza blond loków!

Jak wam się podoba stylizacji Joanny Liszowskiej? Jesteście na tak?

