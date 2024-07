Joanna Horodyńska i Tomasz Jacyków ocenili stylizację Joanny Liszowskiej z prezentacji ramówki Polsatu. Na ten szczególny wieczór przybyło wiele gwiazd stacji, które pozowały na ściance w wyszukanych kreacjach. Jednak to look Joanny Liszowskiej przykuł największą uwagę. Dlaczego? Aktorka na tę imprezę założyła wyjątkową kreację z bardzo głębokim dekoltem. Nie od dziś wiadomo, że Joasia lubi eksponować swoje kobiece kształty i za to ją kochamy, lecz czy tego wieczoru nie przesadziła z epatowaniem swoją kobiecością? Jak jej seksowny look ocenili styliści?

Stylizacja Joanny Liszowskiej z ramówki Polsatu

Joanna Horodyńska i Tomasz Jacyków w programie "Gwiazdy na dywaniku" wzięli pod lupę look aktorki. Co sądzą o tej stylizacji Joanny Liszowskiej? Czy ta kreacja ich zachwyciła? A może wręcz przeciwnie?

Czasem można szykować się godzinę a czasem można wystawić cytofony na wierzch i wystarczy - powiedział Tomasz Jacyków.

Horodyńskiej jednak ten look zdecydowanie nie przypadł do gustu.

Dla mnie jest za dużo wszerz i wzdłuż, jakby jeden krok za daleko. Ale koncepcja tej stylizacji nie była zła. To jest czarna długa suknia, na to smokingowy blezer, czyli coś takiego niezobowiązującego, a jednak eleganckiego. Kupuję tą stylizację, ale minusem jest za duży dekolt i ta fryzura na Violettę Villas. Znowu ta kreska, który kończy się uchem. Po co się tak malować? To jest piękna kobieta i piękna twarz - podsumowała stylistka.

Zgadzacie się z tymi słowami? Więcej o stylizacjach gwiazd ocenianych przez znany duet stylistów posłuchacie w każdym odcinku programu "Gwiazdy na dywaniku". Emisja w piątki o 21.30 i środy o 22.30 w Polsat Cafe.

Joanna Liszowska na ramówce Polsatu zaprezentowała kreację z głębokim dekoltem.

Joanna Horodyńska i Tomasz Jacyków nie szczędzą słów krytyki na temat stylu polskich gwiazd.