Joanna Horodyńska skrytykowała stylizację Małgorzaty Kożuchowskiej! W magazynie "Party" dała jej kilka rad. Co ciekawe, przez wielu gwiazda uznawana jest za ikonę mody, ale tym razem najwidoczniej coś poszło nie tak. Joanna Horodyńska postanowiła obiektywnie ocenić wybór Małgorzaty Kożuchowskiej. Dostrzegła też jeden plus:

Przeszkadza mi tutaj długość płaszcza i jego sportowe wykończenia, kozaki, które nosi pół ulicy, torebka bezsensownie zawieszona na skos i przez to wprowadzająca totalny chaos. Dla mnie – za dużo. Interesująca jest kolorystyka. Tylko czerń i biel, ale mnogość wzorów na bluzce i spódnicy pozwala bawić się całością przed zachodem słońca, a po zmianie torebki i butów także po zachodzie. Moja propozycja? Na dworze należy się zapiąć i nie pokazywać tego, co pod spodem, a we wnętrzu płaszcz zdjąć, jakby go wcześniej nie było, i uwodzić stylem a`la Twiggy", powiedziała Joanna Horodyńska.