Monika Olejnik w jesiennej stylizacji wybrała się na miasto. Jeszcze kilka tygodni temu mogliśmy zobaczyć, jak dziennikarka spaceruje po ulicach Warszawy w zwiewnych, letnich kreacjach, a wraz z nadejściem jesieni wyjęła z szafy ubrania, które idealnie sprawdzą się w chłodniejsze już dni. Monika Olejnik pokazała się w zaskakującym płaszczu z prześwitami, a jej look uzupełniła droga torebka.

Monika Olejnik spaceruje po Warszawie

Monika Olejnik należą do grona gwiazd, które uwielbiają modę i za każdym razem zaskakują swoją stylizacją. Dziennikarka nie boi się odważnych kreacji i nawet na co dzień stawia na oryginalne looki. Ostatnio paparazzi przyłapali Monikę Olejnik na lunchu w Warszawie i wtedy wszyscy patrzyli na jej stylizację- szerokie spodnie z rozcięciami w połączeniu ze sportowym topem i przezroczystą narzutką wyglądały świetnie. A jaki look wybiera gwiazda TVN na chłodniejsze dni? Monika Olejnik wybrała się na miasto w jesiennej stylizacji z oryginalnym płaszczem w roli głównej.

Zobaczcie sami, jak prezentowała się Monika Olejnik! Lubicie jej styl ubierania?