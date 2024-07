Monika Olejnik to ikona mody, a jej stylizacje nawet na co dzień są szykowne i wyszukane. Paparazzi uwielbiają robić dziennikarce zdjęcia na ulicach Warszawy, na których zawsze prezentuje się spektakularnie. Co za szyk, elegancja i wyczucie stylu! A spódnica? To totalny hit — nie da się przejść obok niej obojętnie!

Monika Olejnik w sandałach za 8 tysięcy, ale wszyscy i tak patrzyli na jej spódnicę

Monika Olejnik to nie tylko jedna z najlepszych Polskich dziennikarek, ale również jedna z najlepiej ubranych Polek. W stylizacjach prezenterki nigdy nie wieją nudą — nieważne czy to są ubrania codzienne, czy wieczorowe. Ostatnio zabiegana Monika Olejnik załatwiała sprawunki na mieście w długim, czarnym swetrze. Tego dnia towarzyszyli jej paparazzi, do których chętnie się uśmiechała. Ostatnio gwiazda TVN ponownie ich napotkała i tym razem postawiła na nieco jaśniejszą stylizację. Nie zabrakło drogich dodatków, ale największą uwagę przykuwa asymetryczny i wyszukany krój spódnicy. Monika Olejnik bez wątpienia jest królową ulicznych stylizacji. Sami się przekonajcie!

