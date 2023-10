Już po raz 12 nadano tytuły Kosmetyków Wszech Czasów Wizaz.pl. To wyjątkowe nagrody przyznawane są na podstawie ocen i recenzji najbardziej wymagającego jury, czyli Wizażanek - użytkowniczek portalu Wizaz.pl. Ponad 1,6 miliona rzetelnych i wiarygodnych opinii w katalogu stanowi podstawę wyboru najlepszych kosmetyków i wpływa na decyzje zakupowe milionów Polek!

Kosmetyk Wszech Czasów to prestiżowe wyróżnienie. Otrzymują je najlepsze kosmetyki - te które zdobyły zaufanie recenzentek Wizaz.pl, największej społeczności beauty w Polsce. Aby produkt mógł zostać nagrodzony, powinien otrzymać średnią ocenę powyżej 4.0 w pięciostopniowej skali na podstawie recenzji co najmniej 100 użytkowniczek portalu.

Nagrody KWC dla najlepszych kosmetyków

Nagrody przyznano w takich kategoriach jak m.in. Kosmetyk Selektywny - Serum, Kuracja w Ampułkach, Domowe SPA, Kosmetyk Multifunkcyjny - Nawilżanie, Koloryzacja, Pielęgnacja Przeciwtrądzikowa, Kosmetyk Apteczny - Pielęgnacja Twarzy, Cień do Powiek, Lakier do Włosów, Booster i wiele innych. Wszystkich laureatów można znaleźć tutaj - https://wizaz.pl/kosmetyki/nagrody/2021/laureaci/. Zwycięzcy otrzymują licencję do stosowania znaku jakości KWC na swoich produktach i w komunikacji marketingowej. Aż 75% kobiet w Polsce wskazuje naklejkę KWC na produkcie jako najważniejszą przy podejmowaniu decyzji o wyborze i zakupie kosmetyku*.

Nagrody specjalne

Zespół Wizaz.pl przyznał również nagrody specjalne. Jedna z nich powędrowała do przedstawicielki Wizażanek. Danka Szkatulska, w KWC pod nickiem Intermanka, od wielu lat jest jedną z najaktywniejszych Wizażanek - pomocna, inspirująca, dociekliwa. Jej rzeczowe i pomocne recenzje uratowały już niejedną kobietę przed nietrafionym zakupem. W ramach etapowego plebiscytu na portalu Wizaz.pl społeczność wyłoniła również Influencerkę Roku. Została nią @CURLYBROWNIE - prawdziwa włosomaniaczka, która od początku do końca przeprowadza czytelniczki przez proces świadomej pielęgnacji włosów.

Redaktorka Wizaz.pl Milena Majak przetestowała zwycięskie kosmetyki do makijażu. Jak się sprawdziły? Odpowiedź w poniższym wideo!

Nagrody KWC 2021 to oczywiście także Hit Wizażanek. To kosmetyk, który zdaniem społeczności wymaga szczególnego wyróżnienia. W tym roku prestiżowym Hitem Wizażanek został produkt 99& ALOE SNOOTHING GEL marki Holika Holika.

Kosmetyk Wszech Czasów (KWC) jest największym katalogiem produktów kosmetycznych, dodawanych i ocenianych przez społeczność serwisu Wizaz.pl. Katalog powstał w grudniu 2001. KWC to obecnie ponad 128 tysięcy zaangażowanych Recenzentek, ponad 137 tysięcy produktów oraz ponad 1,6 miliona rzetelnych recenzji! Dziennie średnio dodawanych jest kilkaset recenzji kilkadziesiąt produktów. Te i inne liczby udowadniają, że to jedyny taki internetowy katalog w Polsce i w Europie.

