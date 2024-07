Kuracja drożdżami dostarcza organizmowi niezbędnych witamin i minerałów, pomaga leczyć choroby skóry, anemię, nowotwory, schizofrenię. Ze względu na zawartość selenu i witaminy B6, drożdże zapobiegają nagłym atakom głodu.

Kuracja drożdżowa – działanie zewnętrzne i wewnętrzne

Drożdże piekarnicze to jednokomórkowe grzyby. Wykorzystuje się je do produkcji leków, są nawet składnikiem szczepionek antynowotworowych. Kuracja drożdżowa pomaga leczyć schorzenia skóry: trądzik, rozstępy, zrogowacenia naskórka, łojotok. Drożdże to dobre źródło białka i witamin z grupy B, dzięki czemu kuracja drożdżowa bardzo poprawia strukturę włosów – wzmacnia je i zapobiega wypadaniu, a także wpływa dobroczynnie na paznokcie – stają się twarde i nie rozdwajają się.

Witaminy z grupy B i magnez (w 100 gramach drożdży – 61 mg magnezu) łagodząco wpływają na system nerwowy, likwidują objawy stresu i przemęczenia, a nawet udowodniono (zobacz badania: www.phmd.pl/fulltxt.php?ICID=945767), że stan osób chorujących na schizofrenię, chorobę Alzheimera, chorobę Parkinsona i chorobę Huntingtona po zastosowaniu kuracji drożdżowej znacznie się poprawił. Z kolei zawartość kwasu pantotenowego sprawia m.in., że rany szybciej się goją.

Witamina B6 (w 100 gramach drożdży – 0,42 mg) to sojusznik odchudzających się, więc drożdże powinny zacząć stosować osoby, którym zależy na zrzuceniu zbędnych kilogramów. Kuracja drożdżowa dostarcza organizmowi cynku (w 100 gramach drożdży – 2,8 mg) i selenu – cynk stabilizuje poziom glukozy we krwi, reguluje pracę wątroby i trzustki, a selen to antyutleniacz (wykorzystuje się go w terapii antynowotworowej).

Drożdże powinny pić osoby, które mają anemię, ponieważ jest do dobre źródło żelaza (w 100 gramach drożdży – 5 mg). Drożdże stosuje się wspomagająco w leczeniu AIDS i stwardnienia rozsianego.

