Trądzik we włosach może być objawem zaburzeń hormonalnych albo niewłaściwej pielęgnacji skóry głowy. Bywa, że ma podłoże genetyczne. Leczy się go przy pomocy specjalnych szamponów i płukanek z substancjami leczniczymi, antybiotyków, a także poprzez wyłączenie z użytku kosmetyków do stylizacji włosów.

Trądzik we włosach można usunąć dzięki specjalnym szamponom

Gdy zmiany trądzikowe skóry występują we włosach, można leczyć je antybiotykowo, jak trądzik młodzieńczy, bądź przy pomocy odpowiednich kosmetyków. Przede wszystkim należy zrezygnować z produktów do stylizacji włosów, np. pianki, żelu, gumy czy lakieru, a także z odżywek i masek. Ropne zmiany powstają wtedy, gdy łój produkowany przez znajdujące się w skórze gruczoły łojowe nie może wyjść na powierzchnię. Dzieje się to wówczas, gdy ujście mieszka włosowego jest niedrożne.

Trądzik we włosach wymaga specjalnej pielęgnacji, ponieważ może powodować łysienie. Przede wszystkim należy używać delikatnych, najlepiej naturalnych szamponów do mycia skóry głowy. Dobrym rozwiązaniem jest też stosowanie szamponów przeciwłupieżowych czy z substancjami leczniczymi, np. z ketokonazolem (lek przeciwgrzybiczny) lub cyklopiroksolaminą (działanie przeciwgrzybiczne, antybakteryjne i przeciwzapalne).

Warto również zwrócić uwagę na szampony zawierające alpha-hydroksykwasy – wolny kwas glikolowy, kwas migdałowy i mlekowy. Kwasy te hamują łojotok i odtłuszczają skórę. Skuteczny w walce z trądzikiem we włosach jest też siarczek selenu. Dostępny jest szampon z jednoprocentowym stężeniem tego składnika, a poza Polską także z dwuipółprocentowym stężeniem – odpowiednio Selsun Blue i Selsun 2,5%.

Walka z trądzikiem we włosach metodami leczenia trądziku młodzieńczego

W terapii trądziku we włosach można stosować preparaty używane również do leczenia trądziku młodzieńczego. Pomogą preparaty cynkowe, kwas salicylowy, a także antybiotyki. Wyjątkiem jest nadtlenek benzoilu, który może rozjaśniać włosy w miejscu zastosowania.

Antybiotyki z grupy tetracyklin, klindamycyna i erytromycyna zmniejszą stan zapalny i zadziałają bakteriobójczo. Skutecznym lekiem jest też izotretynoina, pochodna witaminy A. Zmniejsza wydzielanie łoju i działa antybakteryjnie. Miejscowo można używać maści i kremów, jednak może to być uciążliwe w przypadku nieco dłuższych włosów.