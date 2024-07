Kiedy Kate Middleton pojawiła się na ICAP Charity Day w Londynie, wszyscy zwrócili uwagę na jej strój, w którym już się kiedyś pokazała! Elegancki komplet w kolorze ciemnej zieleni: ołówkowa, drapowana sukienka oraz żakiet z baskinką i paskiem w talii pochodzi z kolekcji LK Bennett (to jedna z ulubionych marek księżnej). Kate miała go na sobie w 2012 roku - wówczas dobrała do niego oryginalny fascynator, czarny pasek oraz klasyczne czółenka.

W ostatnią środę Kate wybrała skromniejsze dodatki: delikatne, okrągłe kolczyki oraz cienki pasek. Inna była również fryzura: zamiast sztywnych loków - naturalne, proste włosy z grzywką. Czy sądzicie, że księżnej wypada pojawiać się dwa razy w tym samym stroju? Który look Kate jest lepszy - z 2012 r. czy wczorajszy?

Kate Middleton podczas Dnia Dobroczynności w ICAP w Londynie

Księżna Kate w komplecie LK Bennett w 2012 r.

