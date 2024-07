Dziewczynki lubią naśladować swoje mamy zwłaszcza w malowaniu i nakładaniu makijażu. Jednak kosmetyki dla dorosłych mogą zawierać substancje szkodliwe dla delikatnej skóry dziecka, dlatego dzieci nie powinny ich stosować. Kosmetyki bezpieczne dla dzieci, to błyszczyki do ust, delikatne kremy i cienie do powiek.

Kosmetyki dla dzieci powinny zawierać naturalne składniki: wyciągi z roślin (lawendy, nagietka, rumianku), witaminy, minerały i substancje natłuszczające. Można również zrobić w domu produkty do pielęgnacji skóry dziecka.

Jaki kosmetyk do makijażu wybrać?

Produkty niektórych firm kosmetycznych można stosować od 3. roku życia. Jednak malowanie twarzy małych dziewczynek może podrażnić lub uczulić skórę. Z tego względu warto stopniowo wprowadzać dziecko w świat makijażu. Najbezpieczniejsze są błyszczyki i pomadki do ust, które nie tylko przyjemnie pachną, ale również nawilżają usta. Popularne są również cienie do powiek wyprodukowane z naturalnych składników.

Popularne kosmetyki w zestawach do makijażu dla dziewczynek

Zestawy do makijażu dla dziewczynek są zazwyczaj w kolorze różowym lub fioletowym. Często zawierają motywy z bajek Disneya („Kraina lodu”, „Śpiąca królewna”). Najczęściej w zestawie znajdują się kolorowe cienie do powiek (niebieskie, różowe, zielone), aplikatory do nakładania kosmetyku oraz róż do policzków. W pudełeczku może pojawić się również flakonik z perfumami, błyszczyk do ust oraz lakier do paznokci.

Gdzie można kupić kolorowe kosmetyki dla dziewczynki?

Zestawy makijażowe dla dziewczynek można kupić w drogerii lub w sklepie internetowym. Jednak przed zakupem warto sprawdzić skład produktów, tak aby dziecko nie podrażniło twarzy, bawiąc się kosmetykami. Olej parafinowy, parabeny, konserwanty, silikony, stabilizatory i detergenty są substancjami, które mogą uczulić wrażliwą skórę. Warto ich unikać i szukać w sklepach kosmetyków naturalnych, zawierających witaminy i minerały.