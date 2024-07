3 z 6

Kate Moss

2. Obuwie sportowe to jedno, ale nie może iść za nim dres! Nie ma on nic wspólnego z fajnym dress codem. Postuluję o nie traktowanie dresu jako wygodnego ubioru na każdą okazję - on rujnuje naszą kobiecość i związki! Dobrze dopasowane jeansy - taką parę każda z nas musi mieć! Nie zbyt obcisłe, z niskim stanem, odsłaniające boczki, nie za szerokie pogrubiające łydki, ani dzwony (dzwony bez obcasów to katastrofa, która nas skraca i pogrubia). Po prostu dobry rozmiar i długość to podstawa!

Na zdjęciu: Kate Moss