Chris Pelsuo zagrał w takich produkcjach jak "Mamma Mia", "Wicked" czy "Kobieta w bieli". Aktor cierpiał na zaburzenia schizoafektywne, które uniemożliwiły mu rozwijanie swojej kariery aktorskiej dlatego jakiś czas temu postanowił poddać się leczeniu. Niestety, w środę 16 sierpnia teatr muzyczny Uniwersytetu Michigan poinformował o jego śmierci. Peluso zostawił żonę i osierocił 2-letnią córkę.

Chris Peluso zanim postanowił poddać się leczeniu, zagrał w kilku hollywoodzkich produkcjach. Brytyjskie media donoszą, że w sieci była prowadzona zbiórka na jego leczenie. Niestety, Teatr muzyczny Uniwersytetu Michigan przekazał smutną wiadomość o jego śmierci. Na Instagramie pojawił się poruszajacy wpis.

Rodzina Michigan Musical Theatre jest załamana, gdyż ogłaszamy odejście naszego drogiego członka rodziny/absolwenta, kochającego, charyzmatycznego i bosko utalentowanego Chrisa Peluso. Chris pojawił się na Broadwayu w "Mamma Mia!", "Assasins", "Lestat", "The Glorious Ones and Beautiful" - czytamy w oświdczeniu.