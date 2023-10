Marcin Hakiel jest szczęśliwy w nowym związku i nie zamierza tego ukrywać. Ostatnio tancerz zabrał ukochaną na pierwszy wspólny event i nie mieli problemu, aby publicznie okazywać sobie czułości. To jednak nie wszystko! Teraz Marcin Hakiel zaskoczył, udostępniając popularną grafikę i dodał wymowny hashtag: "właśnie w ten sposób to robimy". Zdradził zbyt wiele!?

Marcin Hakiel po trudnym rozstaniu z Katarzyną Cichopek najwyraźniej w końcu znalazł szczęście i tym razem nie zamierza się ukrywać. Tancerz przy boku Dominiki coraz odważniej wbija też szpile swoim byłym partnerkom i nie ukrywa, że obecna ukochana w niczym nie przypomina poprzedniej Dominiki, co dla niego wypada zdecydowanie na plus. Marcin Hakiel z nową ukochaną ostatnio pojawili się razem na imprezie Business Power, gdzie nie szczędzili sobie czułości. Teraz tancerz w mediach społecznościowych udostępnił popularne hasło, które krąży w sieci i szczerze wyznał, że razem z Dominiką stosują się to tych zasad: