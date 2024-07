Jesienne zestawy ubrań do szkoły i na uczelnię powinny być stonowane pod względem kolorów i casualowe.

Wraz z nadejściem jesieni swobodne i letnie stylizacje znajdują miejsce na dnie szafy. Ze względu na to, że jesień charakteryzuje się zmienną aurą, ważne, aby ubierać się nie tylko modnie, ale wygodnie i ciepło. W wielu krajach świata dzieci noszą mundurki szkolne. Najczęściej poszczególne części takiego zestawu mają kolor granatowy, czarny i biały. Ale, co ciekawe, w wielu państwach azjatyckich i afrykańskich mundurki mają kolor czerwony, na przykład w Indiach i Kenii.

Jesienne kolory

Jesienna garderoba z przeznaczeniem do szkoły powinna zawierać ubrania w odcieniach popieli, brązu, czerwieni i błękitu. Można wybierać bluzki z prostych tkanin w jasnych barwach, które warto łączyć ze spódnicami w ciemnym kolorze. Aby zadbać o wygodę, należy wybierać kryjące rajstopy w jednolitych barwach albo prążkowane podkolanówki. Na wierzch można założyć kurtkę z futrzanym kapturem. Czerń i biel jako klasyczne zestawienie sprawdzi się również jesienią. Warto jednak pamiętać, że biała część garderoby podkreśla część ciała, wobec czego czarna powinna okrywać tę partię, która ma być zakamuflowana. Na przykład dziewczyny o szerokich biodrach powinny nosić ciemne spodnie w połączeniu z jasną bluzką lub kurtką.

Ubrania dodające objętości: styl boho i trend oversize

W czasie jesiennych miesięcy można wybierać nieco szersze ubrania. Nawiązują one do popularnego stylu boho. Mogą to być bluzki z bufiastymi rękawami, zamszowe lub skórzane kurtki z frędzlami, a także długie spódnice i sukienki maxi. Modne są także luźne płaszcze o pudełkowym fasonie wpisujące się w trend oversize. Nie krępują one ruchów i są dobrym rozwiązaniem na chłodniejsze dni, ponieważ można pod nie założyć dodatkowe warstwy odzieży. Warto przy tym pamiętać, aby zrównoważyć obszerność poszczególnych elementów stylizacji. Obfitą spódnicę warto połączyć z dopasowanym topem albo odwrotnie: luźną bluzkę zestawić z dopasowanymi spodniami lub obcisłą spódnicą.

Legginsy z tuniką

Legginsy należy zakładać w duecie z tuniką lub długim swetrem. Górna część stroju powinna przykrywać co najmniej 2/3 pośladków. Skórzane wąskie spodnie można połączyć z bluzką wykonaną z kontrastowego materiału: koronki, dzianiny albo aksamitu.

Ciepłe kamizelki

Warto wybierać kamizelki, które są nie tylko modne, ale chronią przed chłodem. Można wybierać spośród różnych modeli wykonanych z niemal każdego materiału – od futra po zrobioną na drutach. Stanowią wykończenie stylizacji. Jeśli połączy się koszulę i kamizelkę w tym samym kolorze, uzyska się efekt wyszczuplający sylwetkę. Z kolei kamizelki długie do bioder lub nieco krótsze można nosić do wszystkiego, zarówno do prostych koszulek, jak i do swetrów. Zapięte kamizelki z futra można nosić do eleganckich spodni i zakładać na obchody uroczystości szkolnych.

Akcesoria do szkoły

Wybierając akcesoria do szkoły, należy kierować się przede wszystkim ich walorami praktycznymi. Najważniejsza w tym miejscu jest wygoda. Dlatego też torbę na ramię warto zakładać wówczas, gdy w planie jest mała liczba zajęć. Jeżeli lekcji jest dużo należy nosić plecak, który ochroni przed wadami postawy.