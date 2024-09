Koniec wakacji oznacza powrót dzieci do szkół. Mnóstwo gwiazd właśnie dzisiaj wróciło do rutyny, szykując swoje pociechy do rozpoczęcia edukacji. Coś o tym wie Katarzyna Glinka, która jest mamą dwóch chłopców. Aktorka doczekała się syna Filipa z Przemysławem Gołdonem oraz Leona z Jarosławem Bienieckim. Opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie z chłopakami.

Znana z popularnych seriali Katarzyna Glinka wychowuje dwóch synów. Filip i Leon właśnie poszli do szkoły. W poniedziałek, 2 września aktorka podzieliła się rodzinnym zdjęciem. Przyznała, że czas zleciał jej bardzo szybko. Gwiazda „Barw szczęścia” jest podekscytowana powrotem do rutyny.

No to zaczynamy. Powrót do rutyn, stałego planu dnia. Szósta klasa. Kiedy to zleciało?

– napisała.