Katarzyna Sokołowska jest jedną z najbardziej znanych reżyserek pokazów mody w naszym kraju, a prywatnie jest mamą niespełna dwuletniego Iwo Lwa. Chłopiec przyszedł na świat 18 lipca 2022 i w tym roku będzie świętował drugie urodziny, a tymczasem gwiazda TVN w ostatnim wywiadzie nawiązała do edukacji syna.

Katarzyna Sokołowska od czasu narodzin synka w wywiadach częściej porusza prywatne tematy i chętnie mówi o macierzyństwie. Reżyserka pokazów mody i jurorka "Top Model" w podcaście Ładne Bebe otworzyła się na temat późnego macierzyństwa i mówi wprost, że nie przeszkadza jej wiek, choć zdaje sprawę, że wśród mam może być tą najstarszą, ale dla niej najważniejsze jest zdrowie.

Ja sobie żartuje, że jak Iwo pójdzie do szkoły, to ja będę starszą mamą od innych, z którymi się spotkam. Ale co to ma za znaczenie? Ja już teraz spotykam młodsze od siebie staruszki w sensie mentalnym. Chciałabym być po ludzku zdrowa, bo z wiekiem spotykają nas różne rzeczy i chciałabym dbać o siebie

Co ciekawe, w podcaście Kasia Sokołowska otworzyła się też na temat porodu i zdradziła, że do szpitala pojechała prosto z planu, a lekarze szybko podjęli decyzję o cesarskim cięciu:

To nie wszystko! Gwiazda TVN mówi wprost, że ona sama dobrze zniosła poród, natomiast przez wysokie ciśnienie reakcja lekarzy musiała być natychmiastowa, aby uniknąć powikłań.