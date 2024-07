Przetarcia nadadzą starym jeansom nowe życie, a przy tym łatwo wykonać je samemu. Potrzeba jedynie ostrego przedmiotu, igły, szydełka albo pęsety do wyciągnięcia nitek i długopisu oraz podkładki, której nie szkoda zniszczyć.

Krok pierwszy – wyznaczenie miejsc do przetarcia

Gdy spodnie do wykonania przetarć zostaną wybrane, trzeba w nich trochę pochodzić przed przystąpieniem do pracy. Jeansy dopasują się do sylwetki i dzięki temu będzie wiadomo, w których miejscach przetarcia będą wyglądały dobrze.

Krok drugi – oznaczenie miejsc, w których będą przetarcia

Mając spodnie na sobie, trzeba punkty do przetarcia zaznaczyć np. długopisem. Sprawi to, że spodnie zostaną przerobione dokładnie tak, jak to zostało zaplanowane. Dziury i przetarcia w losowych miejscach będą wyglądały źle. Następnie spodnie można zdjąć i przystąpić do przecierania.

Krok trzeci – umiejscowienie podkładki do cięcia

Żeby wykonać przetarcia precyzyjnie w zaznaczonych uprzednio miejscach, potrzebne będzie twarde podłoże. Warto znaleźć plastikową czy drewnianą podkładkę, której nie szkoda będzie zniszczyć, wystarczy nawet gruby magazyn. Chodzi o to, by móc włożyć ten przedmiot do nogawki i na nim wykonywać cięcia.

Krok czwarty – wykonywanie przetarć

Do wystylizowania spodni potrzeba ostrego przedmiotu, który poradzi sobie z jeansem. Może to być nożyk do tapet, nożyce, a jeśli jeansy z przetarciami mają być bez dziur – wystarczy maszynka do golenia, papier ścierny, gruboziarnisty pilnik do paznokci czy pumeks. W zaznaczonych długopisem miejscach materiał trzeba naciąć, najlepiej zrobić to też w kilku miejscach w pobliżu. Dzięki temu jeansy z przetarciami nabiorą naprawdę wyrazistego wyglądu. Następnie materiał wokół rozcięcia trzeba potraktować np. maszynką do golenia czy innym „ścieraczem”, który został wybrany.

Krok piąty – końcowe wyciąganie nitek, przecierki na krawędziach

Ostatnim krokiem jest powyciąganie z brzegów powstałych uszkodzeń nitek. Im więcej nitek uda się wyciągnąć, tym przetarcia będą wyraźniejsze. Jeśli pożądanym efektem są białe poprzeczne paski, trzeba wykonać dwa nacięcia i pomiędzy nimi wyskubać np. pęsetą albo szydełkiem czy zwykłą dużą igłą pionowe włókna. Ostatni szlif polega na przetarciu krawędzi kieszeni czy nogawek, ale tak, by nie zrobić w nich otworów. Po praniu przetarcia mogą stać się większe, trzeba wziąć to pod uwagę podczas pracy.

