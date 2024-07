Początkowo podarte jeansy były wyrazem buntu i symbolem punków. Teraz są jednym z najmodniejszych trendów modowych na ulicy. Co ciekawe, po podarte spodnie nie sięgają tylko nastolatki, które chciałyby wyrazić nimi swój buntowniczy charakter, ale również dojrzałe kobiety, które zakładają je do pracy. Dobierane są do nich zarówno szerokie, oversizowe T-shirty i trampki, jak i eleganckie żakiety i szpilki.

Podarte jeansy to ubrania typu used-look czy destroyed denim. Przetarcie ubrania uzyskiwane jest w procesie prania, jednak przecięcie materiału wykonywane jest mechanicznie. Przetarcia początkowo pojawiały się na kolanach spodni, obecnie coraz częściej można je zauważyć na całej długości nogawki.

Który fason jeansów najlepiej wygląda zniszczony

Dziury na jeansach pojawiają się najczęściej w przypadku fasonów: boyfriendów, rurek i spodni z wysokim stanem. Na takich modelach „zniszczenie” dobrze się prezentuje, odsłaniając część nogi. Interesująco wygląda zniszczenie jednej z kieszeni z tyłu lub przetarta, jak od intensywnego używania, dziura tuż pod kolanem na jednej z nogawek.

Jak nosić podarte jeansy

Podarte spodnie zwracają uwagę i są mocnym punktem stylizacji. Nie powinno się dobierać do nich kolejnych, wyrazistych akcentów. Jeansy rurki z dziurami dobrze współgrają zarówno z krótkimi sweterkami, płaszczami przed kolano i szpilkami, jak i z szerokimi T-shirtami i tenisówkami. Co więcej – można je wkomponować w outfit do pracy! Wystarczy, że dopasujesz je do jednolitej, białej bluzki, beżowej lub miętowej marynarki oraz czerwonych szpilek ze szpicem.

O czym warto pamiętać:

podarte spodnie dobrze odnajdą się w stylizacji glamour, sportowej elegancji, glam rocku czy street fashion,

trudno wkomponować je w stylizacje boho, vintage, retro czy do bardzo eleganckiego ubioru,

podarte jeansy nie pasują do przetartej kurtki – stylizacja będzie wyglądać na naprawdę zniszczoną.

Propozycja casualowej stylizacji z podartymi jeansami

Podarte jeansy lubią przygaszone kolory, dlatego dobrze wyglądają w połączeniu z ubraniami w pastelowym odcieniu. Wystarczy, że dobierzesz do nich białą, zapinaną na guziki koszulę z kołnierzem i ciemnozieloną, pikowaną kurtkę, która sięga maksymalnie do pasa. Na nogi nałożysz brązowe sandały na obcasie i wybierzesz delikatne, złote kolczyki. Dopełnieniem stylizacji będą rozpuszczone włosy i makijaż nude.