Wszystko wskazuje na to, że Jagoda i Beata, które mieliśmy okazję poznać w siódmej edycji miłosnego show TV4 "Love Island", postanowiły pozbyć się kompleksów. Zrobiły to razem, wyjeżdżając do popularnej tureckiej kliniki. Zobaczcie kadry prosto po operacji!

"Love Island 7" : Jagoda i Beata zdecydowały się na operacje plastyczne

Nie da się ukryć, że jeszcze nie opadły emocje po minionej, kontrowersyjnej, ósmej edycji miłosnego formatu. Wszyscy więc nadal dyskutują na temat afery "Love Island 8" z Karoliną i Jaqueline w roli głównej. Tymczasem okazuje się, że uczestnicy poprzednich edycji także potrafią zaskoczyć. Jakiś czas temu Waleria zafundowała sobie wizerunkową metamorfozę. Teraz zrobiły to także dwie inne uczestniczki show, Jagoda i Beata!

Jagoda Love Island Instagram @jagodagromala

Jagoda i Beata pojawiły się w siódmej edycji "Love Island". Do programu weszły razem - to zwiastowało wielką przyjaźń. Tak właśnie się stało, ponieważ uczestniczki do teraz trzymają się razem i jak się okazuje, bardzo wiele rzeczy robią wspólnie. Tym razem obie udały się do Turcji, w celu poprawienia urody! Na jakie zabiegi się zdecydowały?

Beata Love Island Instagram @beatakurpas

Beata postanowiła powiększyć piersi. Jak zapewnia, po operacji czuje się naprawdę dobrze. A jak jest w przypadku Jagody, która już w programie mogła się pochwalić powiększonym biustem? Ta zdecydowała się na operację nosa:

Nie wyglądam, wiem, ale czuję się naprawdę świetnie poinformowała.

Czekamy więc na efekt końcowy!