Klaudia i Valentyn z "Rolnik szuka żony" dali się poznać widzom w ostatniej, 9. edycji "Rolnik szuka żony", a rolniczka od samego początku programu zyskała ogromną sympatię widzów. Teraz ukochana Valentyna zaskoczyła internautów zmianą w swoim wyglądzie. Co zatem zmieniła Klaudia?

Reklama

- Złotowłosa - pisze o sobie uczestniczka.

Zobaczcie efekty metamorfozy!

Klaudia z "Rolnik szuka żony" zmieniła kolor włosów

Klaudia i Valentyn z "Rolnik szuka żony" są aktywni w sieci i dzielą się z fanami swoją codziennością. Mimo to uczestniczka hitowego show TVP w kwestii wyglądu pozostawała raczej wierna swojemu dotychczasowemu image'owi - być może dlatego nikt nie spodziewał się, że Klaudia zdecyduje się na metamorfozę. Ukochana Valentyna pokazała efekty wizyty w salonie fryzjerskim i pochwaliła się nowym odcieniem swoich długich pasm.

- Złotowłosa - napisała na Instagramie uczestniczka "Rolnik szuka żony".

Instagram @k_klaudi

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Marta Manowska zdobyła się na niezwykły gest po ślubie Marty i Pawła

Widzowie "Rolnik szuka żony" doskonale pamiętają, że w trakcie nagrań do programu włosy Klaudii miały zdecydowanie chłodniejszy odcień. Co więcej, do tej pory rolniczka najwyraźniej wolała siebie w prostych włosach. Teraz z kolei postawiła na delikatne fale. To dobry wybór?

Zobacz także

Instagram @k_klaudi

Co ciekawe, Klaudia nie jest jedyną uczestniczką "Rolnik szuka żony", która w ostatnim czasie zdecydowała się na metamorfozę. Niedawno Marta Paszkin ścięła włosy, a swoje długie pasma oddała na cele charytatywne, by wesprzeć tworzenie peruk dla osób zmagających się z nowotworami. W odmienionej wersji pokazała się również Kamila Boś, która wzięła udział w 8. edycji "Rolnik szuka żony".

Wygląda na to, że lato i wakacyjny klimat sprzyjają przemianom wśród uczestniczek "Rolnik szuka żony". Jak Wam się podobają efekty fryzjerskiej przemiany u Klaudii?

Reklama

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Ilona przeżywa dramat: "Zdecydują najbliższe trzy miesiące"