Cienki i gładki pasek skórzany z delikatną klamrą zakłada się do garnituru. Jego kolor dobiera się do barwy butów. Na co dzień nosi się zarówno paski parciane, jak i skórzane. Mogą być grube, plecione, wielokolorowe i mieć duże, ozdobne klamry.

Do smokingu zakłada się pas hiszpański. Jest wykonany z eleganckiej, połyskującej tkaniny, na przykład jedwabiu. Pas smokingowy powinien mieć taki sam kolor, jak muszka.

Pasek ze skóry można nosić zarówno w wersji eleganckiej, jak i nieformalnej. Cena produktu waha się od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Do garnituru należy wybrać pasek:

ze skóry licowej, czyli zupełnie gładki,

o jednolitej kolorystyce,

z dziurkami,

o szerokości nieprzekraczającej 3 centymetrów,

z prostą, delikatną klamrą.

Kolor paska powinien być dopasowany do barwy skórzanych elementów ubioru, na przykład butów, aktówki lub portfela. W sytuacjach formalnych dobrze jest wybrać dodatki w ciemnych tonacjach kolorystycznych. Doskonale sprawdzą się: czernie, brązy, szarości oraz granaty. Kolor klamry paska należy dobrać do odcienia elementów metalowych całego stroju (chociażby spinek do mankietów, zegarka, biżuterii albo guzików). Do półoficjalnego stroju, czyli spodni, koszuli i marynarki, można nosić paski gładkie i plecione.

Do codziennych stylizacji można wybrać paski skórzane, które są szersze niż 3 centymetry. Ponadto mogą być:

zamszowe,

plecione,

wielokolorowe,

w intensywnych odcieniach,

obszyte nicią w innym kolorze, niż całkowita barwa paska,

z dużą, ozdobną klamrą,

z zamkniętą klamrą automatyczną.

Pasek ze skóry podtrzymuje spodnie i ozdabia stylizację. Ponadto podkreśla atuty sylwetki i nadaje jej lekkość oraz elegancję. Pasek zakłada się tylko do spodni, które mają szlufki, natomiast nie nosi się go z szelkami.

Pasek parciany sprawdzi się do casualowych stylizacji

Pasek parciany jest wykonany z tkaniny, może mieć automatyczną klamrę i zazwyczaj nie ma dziurek. Jest to element casualowego stroju - ożywia stylizację i nadaje jej nonszalancji. Pasek parciany świetnie komponuje się z jeansami, sztruksami, bojówkami oraz bawełnianymi spodniami. Kosztuje od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych i jest dostępny w różnych wariantach – od jednokolorowych po wielokolorowe i wzorzyste. Odcień paska może kontrastować z kolorem ubrań i nie musi pasować do butów.