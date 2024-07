Do pokruszonego pudru dodaje się kilka kropel spirytusu, całość miesza i przekłada do puderniczki, wygładzając nierówności. Szminkę można naprawić, podgrzewając obie części nad płomieniem świecy, a wyschnięty tusz do rzęs uratuje wlanie do opakowania kropli do oczu lub płynu do soczewek.

Pudry w kamieniu mają zwykle termin ważności od 2 do 3 lat, a pomadki można używać około 2. Najkrótszy okres ważności mają tusze do rzęs, bo pół roku. Stosowanie przeterminowanych kosmetyków może np. podrażnić skórę lub wywołać uczulenie.

Naprawa pokruszonego pudru, różu lub bronzera

Do naprawienia pokruszonego pudru potrzebna będzie mała miska, zakraplacz oraz alkohol. Do kosmetyku można użyć 70 procentowego alkoholu lub spirytusu rozcieńczonego z wodą w proporcji 2 do 1 (2 części spirytusu do 1 części wody). W ten sam sposób można naprawiać pokruszony bronzer lub róż.

Pokruszone części kosmetyku wysyp do miski.

Rozdrabniaj puder, aż uzyskasz sypki proszek.

Używając zakraplacza , dodaj około 10 kropli alkoholu.

, dodaj około 10 kropli alkoholu. Wymieszaj całość na gładką masę.

Kosmetyk przełóż do puderniczki i dokładnie wyrównaj powierzchnię.

Odstaw do całkowitego wyschnięcia.

Naprawianie złamanej pomadki, krok po kroku

Do naprawy złamanej szminki wystarczy zapalona świeczka, ale taka, która daje mały płomień. Po sklejeniu pomadki, dla lepszego efektu można ją włożyć do zamrażalnika.

Podgrzej obie części pomadki nad płomieniem.

Gdy szminka zacznie się roztapiać, złącz części ze sobą.

Miejsce złączenia wygładź palcami.

Włóż pomadkę do zamrażalnika na 10 minut.

Wyschnięty tusz do rzęs

Warto pamiętać, że odświeżanie wyschniętego tuszu to tylko rozwiązanie awaryjne. Średnia „żywotność” maskary to około 6 miesięcy. Po upływie tego czasu, najlepiej rozejrzeć się za nowym tuszem. Poza tym kosmetyki używane po terminie ważności mogą podrażniać skórę, w szczególności tak delikatną jak wokół oczu.

Odświeżanie wyschniętej mascary na 2 sposoby

Zaschnięty tusz można odświeżyć za pomocą kropli do oczu lub płynu do soczewek. Po rozcieńczeniu tuszu przyda się ręcznik papierowy i płyn micelarny.

Do środka mascary dodaj od 3 do 5 kropli płynu do soczewek lub kropel do oczu.

Zakręć dokładnie tusz.

Ruchem rolującym wymieszaj zawartość opakowania.

Na ręcznik papierowy wylej trochę płynu micelarnego.

Nasączonym ręcznikiem oczyść pałeczkę tuszu razem ze szczoteczką oraz gwint opakowania.