Letni makijaż oczu w głównej mierze koncentruje się na rzęsach. Gorące temperatury nie zachęcają do eksperymentowania z ogromną ilością cieni czy pigmentów, jednak tusz do rzęs to kosmetyk, bez którego trudno się obyć. Sprawia, że oczy wizualnie wydają się większe oraz spojrzenie zyskuje seksowny charakter. Co ciekawe akurat w tej kategorii produktów przeważnie najlepszy efekt dają te z niższej półki cenowej. Dowodem był na to chociażby tusz Extension Volume z Eveline, a teraz kolejna mascara z Miss Sporty.

Reklama

Mat. prasowe

Tani tusz gwarantujący niesamowite rzęsy z Rossmanna

Mowa tu o tuszu Fabulous Lash Stretch It, którego cena wynosi niecałe 11 zł, a w obecnej promocji w Rossmannie można go znaleźć nawet za 6,99 zł. Wyglada niepozornie, ale to prawdziwe złoto. Mascara wyposażona jest w prostą szczoteczkę z włosia, która nakładając produkt na rzęsy równocześnie świetnie je rozczesuje. Bez trudu można dotrzeć nią do bardzo małych włosków w kąciku oka, a podczas malowania dolnych rzęsy nie brudzi skóry. Sprawia, że rzęsy wyglądają spektakularnie - są pogrubione i wydają się nieco dłuższe. Zamknięta w fioletowym opakowaniu formuła nie kruszy się w ciagu dnia i nie odbija na dolnej powiece. Ponadto pozostaje nienaruszona mimo wysokich temperatur. Na koniec dnia łatwo usunąć ją płynem micelarnym lub olejkiem do demakijażu. Pojemność tuszu to 8 ml, więc bez problemu starcza na około trzy miesiące, po których powinno się zwykle wymienić mascarę. Został wysoko oceniony na wizażu - zdobył 4,4 w pięciopunktowej skali.

„Kupując tusz na promocji nie oczekiwałam za wiele, a okazało się, że to najlepsza mascara jaką kiedykolwiek miałam. Pięknie rozdziela rzęsy, widocznie wydłuża i pogrubia. Oczy są wyraźnie podkreślone i nie muszę codziennie dodatkowo robić kresek eyelinerem. Szczoteczka może przerazić grubością, ale świetnie się nią maluje rzęsy.”

„Przerobiłam już około siedmiu opakowań tego tuszu. Jego klasyczna, troszkę szersza szczoteczka jest bardzo wygodna w użyciu. Konsystencja mascary po kilku aplikacjach delikatnie się zagęszcza i wtedy jeszcze lepiej się nią nakłada - dodatkowo nie kruszy się i nie odbija na powiece w ciągu dnia. Po aplikacji tuszu widać znaczne pogrubienie i wydłużenie rzęs. Ponadto wydają się też być zagęszczone. Przy umiejętnej aplikacji nie ma opcji, by posklejać włoski. Jest to cudo, które zostawia w tyle większość drogich tuszy do rzęs.”

Reklama

„Ma bardzo głęboki kolor i świetnie wydłuża rzęsy. Klasyczna szczoteczka dobrze rozprowadza produkt na włoskach i skutecznie je rozdziela. Tusz nie rozmazuje się, ani nie kruszy - jestem nim bardzo pozytywnie zaskoczona.” - podsumowują wizażanki