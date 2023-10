Czekasz na wielką promocję w Rossmannie? Nam już teraz udało się znaleźć kilka prawdziwych makijażowych perełek, wśród nich jest hitowy tusz do rzęs L'ORÉAL PARIS Air Volume Mascara Mega. Ten tusz cieszy się niesłabnącą popularnością wśród Wizażanek już od jakiegoś czasu. Nic w tym dziwnego! Producent zapewnia, że puchowa szczoteczka tego tuszu z łatwością otuli tuszem każdy włosek od nasady aż po końce. Lekka jak powietrze formuła rozszerza się na rzęsach, zapewniając przy tym oszałamiający efekt bez ścierania czy kruszenia. No i to opakowanie! Wizażanki się w nim zakochały!

L'ORÉAL PARIS Air Volume Mascara Mega - hit na KWC

Jego regularna cena to 69,99 zł. Jednak teraz w Rossmannie możesz kupić go za jedyne 44,99 zł. Promocja trwa od 16.04.2021 do 04.05.2021 roku. Uwaga! W Naturze ten tusz do rzęs jest jeszcze tańszy - kosztuje na wyprzedaży 43,99 zł.

- Moje rzęsy są niestety raczej krótkie i do tego proste. Niewiele tuszy pozwala mi uzyskać na takich rzęsach efekt, który lubię. Ten tusz perfekcyjnie spełnia moje oczekiwania. Świetnie rozdziela rzęsy... zaskoczyło mnie to, głównie ze względu na formę szczoteczki. Wydawało mi się, że klasyczna nigdy nie rozdzieli rzęs tak samo dobrze jak silikonowa. Już po pierwszej warstwie rzęsy są wyraźnie podkreślone, pogrubione i wydłużone. Potrafi nawet podkręcić te moje proste rzęsy.

- Szczoteczka należy raczej do klasycznego typu - jest gruba, puszysta i nie sylikonowa, co bardzo odpowiada moim nie zbyt długim rzęsom. Myślę, że zarówno dzięki szczoteczce, jak i kremowej konsystencji tuszu, rzęsy są perfekcyjnie rozdzielone, podkreślone i nawet (nie wierzę) przedłużone. To chyba pierwszy raz w dość długim czasie, gdy nowy tusz nie zlepiał moje rzęsy i nie wywoływał 5-minutowego ataku paniki z tego powodu.

- Tusz wydłuża rzęsy, nadaje im objętości, są one wyraźne, co ważne nie skleja ich. Dodatkowo tusz jest trwały, nie kruszy się. Po całym dniu nie mam tzw. pandy. Nie powoduje podrażnień ani łzawienia oczu. Jak dla mnie sprawdził się - piszą Wizażanki.

Tusz L'ORÉAL PARIS Air Volume Mascara Mega na KWC ma ocenę 4,3 na 5 możliwych gwiazdek. Tak wygląda to przepiękne "balonowe" opakowanie.

Mat. pras. Rossmann

Instagramerki dosłownie zakochały się w tym tuszu. Ta szczoteczka pogrubi dosłownie każde rzęsy!

Efekt wow gwarantowany!