Jedni zalecają przemywanie cery trądzikowej wódką, inni zabraniają. Wódka jako tonik nie działa na wszystkich tak samo – może wysuszyć krosty i zahamować powstawanie nowych, ale może także doprowadzić do jeszcze większych problemów z cerą niż przed kuracją.

Wódka jako tonik na trądzik

Używanie czystego alkoholu jako toniku zwalczającego trądzik budzi wiele kontrowersji. Współcześni lekarze nie są przekonani co do jego leczniczych właściwości, jakimi są odkażenie i oczyszczenie skóry. Twierdzą, że wódka zapycha i nazbyt wysusza skórę, co powoduje powstawanie nowych, większych i bolesnych wyprysków.

Zaleca się ograniczenie alkoholu lub całkowite jego wykluczenie z codziennej diety, ponieważ – według wielu lekarzy – jest on jednym z głównych powodów problemów z cerą. Jednak jeśli ktoś chce podjąć próbę leczenia krost alkoholem, powinien smarować wypryski wacikiem nasączonym wódką przy codziennej wieczornej pielęgnacji, po czym nałożyć dobry krem nawilżający.