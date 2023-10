Lubimy się zmieniać. Czasem jesteśmy subtelnymi dziewczynami o nieco rozmarzonych oczach, a czasem nasze spojrzenie mówi: „Jestem tajemnicą”. Metamorfozy potrafimy dokonać błyskawicznie – za pomocą makijażu. Dzięki super nowości od Douglas możemy to robić łatwiej niż kiedykolwiek!

Maskara Vice Versa - nowa gwiazda Douglas

Tusz to rzęs Vice Versa jest rewelacyjny, wodoodporny i nie rozmazuje się niezależnie od okoliczności, a do tego ma świetną hybrydową szczoteczkę 2w1, dzięki której możesz uzyskać dwa różne efekty.

Natural Look

Chcesz wyglądać jak nieco romantyczna dziewczyna z sąsiedztwa? Używając części z włosiem nadasz rzęsom wyjątkową objętość bez efektu sztuczności. Taki subtelny makijaż świetnie sprawdzi na co dzień.

Drama Look

Masz ochotę nadać swojemu spojrzeniu więcej wyrazistości? Silikonowy grzebyk podkręci twoje rzęsy i sprawi, że staną się niewiarygodnie długie. W takim makijażu będziesz się świetnie czuć nawet na najbardziej eleganckim przyjęciu.

A więc Natural czy Drama Look? Wybór należy do ciebie, a każdego dnia możesz dokonywać go na nowo.

Cena: 69 zł/ 9 ml

