Nicole i Mateusz zostali wyrzuceni z "Love Island" po tym, jak wyszło, że nie tylko znali się przed programem ale mieli także ugadać. Karolina Gilon skonfrontowała ich przez wszystkimi uczestnikami, a kiedy próbowali wybrnąć "sprzedał" ich Dan, który powiedział dokładnie, co usłyszał od Mateusza w busie. Co na to wszystko widzowie? Okazuje się, że opinie są skrajne i nie wszyscy są źli na Mateusza i Nicole. Obrywa się m. in. produkcji i innym uczestnikom. O co chodzi?

Reklama

Widzowie komentują oszustwo Nicole i Mateusza w "Love Island"

To miał być standardowy "krąg ognia" w "Love Island" podczas, którego odpadnie jedna para. Tym razem z programem pożegnało się aż cztery osoby. Takiego skandalu w "Love Island" jeszcze nie było. Okazało się, że Nicole i Mateusz muszą opuścić "Love Island" a powodem był fakt, że okłamali wszystkich. Uczestnicy zostali wyrzuceni z "Wyspy Miłości" zaledwie tydzień przed finałem "Love Island". Internauci nie mogą uwierzyć w to co właśnie zobaczyli.

Nie dość, że się zgadali to jeszcze Mati się tym chwalił na głos przy mikrofonach. Big Brain Energy

Ale wstyd

Oboje siebie warci. Jeszcze do kompletu brakuje sprzedawczyka Dana i pyk, można oglądać dalej

Jarek zaorał wymownie Nicole i Mateusza, którzy nie umieli wziąć na klatę konsekwencji, po prostu porażka i żenada z ich strony, bo nie potrafią pokazać klasy, że tak było i wychodzą z twarzą ale zakłamaną

Dobrze Rafał podsumował, że sami się zaorali

Instagram @loveislandwyspamilosci

Niektórzy widzowie jednak bardziej zaciekawieni byli tym, skąd produkcja "Love Island" miała informacje na temat prywatnych wiadomości, które Nicole i Mateusz mieli wymieniać przed programem na Instagramie:

A mnie zastanawia jedno , skąd produkcja wie o czym pisali na insta ? Włamali się na konta czy wtf

Skąd producenci znali prywatne DM na insta między Nicole i Mateuszem?

Nie znali wiadomości, tylko Mateusz powiedział Danowi, że pisał z Nikolą i co pisał.

Inni zaczęli mieszać w to innych uczestników. Uważają, że Dan również złamał regulamin "Love Island", trzymając zwierzenia Mateusza w tajemnicy:

Zobacz także

No to Dan wypad za trzymanie łamania regulaminu w tajemnicy

Nie widzę nic złego w sytuacji gdzie dwójka znajomych umówiła się że idą razem do programu. Nikt nikomu chyba tego nie broni? A Karolina pokazuje kolejny raz jaka jest stronnicza. Wywołuje do tablicy jak profesor. Jako prowadząca powinna być bezstronna. A Dana postawili w super sytuacji. Na Pewno fajnie się z tym poczuł.

Znajomość Nicole i Mateusza przed "Love Island" porównali również do sytuacji Patrycji i jej byłego, który dołączył do gry niedawno:

Ale w czym rzecz? Afera koperkowa, w regulaminie jest, że nie mogą rozmawiać z ludźmi przed programem i mówić, że idą do programu? :p wtf. Wprowadziliście byłego kochasia Pati, gdzie mówił, że wiedział że tu będzie. To nie ustawka?

Równie dobrze powinni wywalić Kubę, który znał wcześniej Patrycję i specjalnie dla niej wszedł do programu…

A to, że w ostatnim tygodniu dołączył nagle „ex” Pati to niby jest ok z regulaminem?

A Wy co sądzicie o całej sytuacji?

Reklama

Zobacz także: Skandal w "Love Island". Mateusz i Nicole oszukali wszystkich i wylecieli z hukiem

Instagram @loveislandwyspamilosci