Minus 30% w Rossmannie i efekt Kim Kardashian?! Ten tusz Bourjois obłędnie zwiększa objętość rzęs i wydłuża nawet te niewidoczne. 

Fanki makijażu go uwielbiają! Bourjois Oh Oui to jeden z najbardziej pożądanych tuszy do rzęs, które dostępne są w drogeriach. W standardowej cenie trzeba trochę za niego zapłacić, ale aktualnie dostępny jest na promocji w Rossmannie i kosztuje ponad 30 % taniej!

Tusz do rzęs Bourjois Oh Oui! na promocji w Rossmannie

Bourjois, Oh Oui! Big Lashes Mascara na aktualnej promocji w Rossmannie kosztuje tylko 38,99 zł to ponad 30 % mniej niż normalnie. W regularnej cenie trzeba za nią zapłacić aż 57,99 zł. Produkt nie należy do najtańszych ale miłośniczki makijażu go uwielbiają. Maskara obłędnie podkreśla i nadaje rzęsom objętości. Dzięki szczoteczce w kształcie klepsydry, nie zapomina również o najkrótszych rzęsach, nadając im równie spektakularnego pogrubienia. Dzięki formule z kolagenem nie obciąża rzęs i nie zostawia grudek. Idealnie sprawdza się również u posiadaczek krótkich rzęs, które marzą o wydłużeniu i objętości bez konieczności stosowania sztucznych rzęs.

Bourjois, Oh Oui ! Big Lashes Mascara to totalny must have wśród miłośniczek makijażu. Dziewczyny na forum Wizażu oceniły ją na aż 4,3 w pięciopunktowej skali, wystawiając aż 244 recenzje!

- Produkt utrzymuje się cały dzień bez osypywania, dodatkowo dowodem na jego trwałość, jest to, że jako jeden z niewielu nie odbija mi się na górnej powiece w ciągu dnia. Produkt bardzo dobrej jakości i jak najbardziej godny wypróbowania. - Zainteresowała mnie wyjątkową szczoteczka. Mascara mile mnie zaskoczyła. Na początku jest dość mokra. Można nią uzyskać mocne rzęsy, ale też delikatnie. Odcień to głęboka czerń, którą ładnie podkreśla oko. - Szczoteczka bardzo ładnie rozdziela rzęsy, dobrze nakłada tusz, przy moich krótkich rzęsach efekt jest mocno widoczny. Wydłuża i pogrubia, nie skleja, nie kruszy się w ciągu dnia nawet po nałożeniu kilku warstw. - Naprawdę solidna maskara. Zdecydowanie na plus szczoteczka, kształt "kielicha", ułatwia stworzenie kociego spojrzenia i wyciągnięcie zwłaszcza zewnętrznego kącika. Tusz do rzęs nadaje fajnej objętości, daje efekt "pełnych rzęs".

Może to właśnie ten produkt okaże się waszym makijażowym odkryciem?

BOURJOIS Oh Oui! obłędnie zwiększa objętość rzęs i kosztuje zaledwie 38,99 zł na promocji w Rossmannie. To o 20 zł mniej niż w regularnej cenie